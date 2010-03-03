اجتناب از بداخلاقی در برخورد با مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوانعالی کشور ضمن تبریک میلاد با سعادت پیامبرمعظم اسلام و سلاله پاکش امام جعفر صادق و هفته وحدت تصریح کرد: فلسفه هفته وحدت نیز این است که پیامبر اسلام را که پیام آور وحدت و اخوت و برادری و رحمت الهی و اخلاق اسلامی است الگوی خود قرار دهیم.

وی گفت: مسئله قضاوت که از شئون بسیار بالای اسلامی است را باید همراه با عدالت به پایان برسانیم . فلسفه عدالت در قضاوت حمایت از ستمدیدگان است. اگر عدالت در قضاوت شرط نباشد ابرقدرتها و سرمایه داران احکام را به نفع خود ضبط می کنند.

همچنین در جلسه امروز هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور ، پرونده ردیف 86/6 وحدت رویه قضایی در مورد دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای حاضر پس از انجام مذاکرات مفصل در اطراف موضوع بویژه مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و مواد 2 ، 31 و 39 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و اصول سی و چهارم ، سی و پنجم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ، با رأی اکثریت قریب به اتفاق دادنامه 1220 ــ 27/5/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی ، صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند که این تصمیم در موارد مشابه برای همه شعب دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

در این جلسه همچنین از قضاتی که در بهمن بیشترین میزان رسیدگی به پرونده ها را داشتند، قدردانی شد.