  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

رئیس دیوانعالی کشور تاکید کرد:

اجتناب از بداخلاقی در برخورد با مردم

اجتناب از بداخلاقی در برخورد با مردم

آیت الله محسنی گرکانی گفت: همانگونه که پیامبر اسلام فرموده اند باید با مردم همانند پدری مهربان باشیم و از بد اخلاقی و برخورد بد اجتناب کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دیوانعالی کشور ضمن تبریک میلاد با سعادت پیامبرمعظم اسلام و سلاله پاکش امام جعفر صادق و هفته وحدت تصریح کرد: فلسفه هفته وحدت نیز این است که پیامبر اسلام را که پیام آور وحدت و اخوت و برادری و رحمت الهی و اخلاق اسلامی است الگوی خود قرار دهیم.

وی گفت: مسئله قضاوت که از شئون بسیار بالای اسلامی است را باید همراه با عدالت به پایان برسانیم . فلسفه عدالت در قضاوت حمایت از ستمدیدگان است. اگر عدالت در قضاوت شرط نباشد ابرقدرتها و سرمایه داران احکام را به نفع خود ضبط می کنند.

همچنین در جلسه امروز هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور ، پرونده ردیف 86/6 وحدت رویه قضایی در مورد دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای حاضر پس از انجام مذاکرات مفصل در اطراف موضوع بویژه مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و مواد 2 ، 31 و 39 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و اصول سی و چهارم ، سی و پنجم و یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی ، با رأی اکثریت قریب به اتفاق دادنامه 1220 ــ 27/5/1385 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی ، صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند که این تصمیم در موارد مشابه برای همه  شعب دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

در این جلسه همچنین از قضاتی که در بهمن بیشترین میزان رسیدگی به پرونده ها را داشتند، قدردانی شد.

کد مطلب 1045131

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها