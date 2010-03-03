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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۱

43 مسابقه قهرمانی شنا در کشور برگزار شد

43 مسابقه قهرمانی شنا در کشور برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو کشور گفت: امسال برای اولین بار در کشور 43 مسابقه قهرمانی رشته شنا در تمامی رده های سنی در کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین آیت اللهی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: نتیجه آن در مسابقات کاپ اسیا در سنگاپور شیرجه روهای ایران ئر رده سنی نوجوانان با کسب 24 مدال به کشورمان بازگشتند.

سرپرست فدراسیون شنا بیان داشت: امروز در شرایطی قرار داریم که باید دست به دست هم بدهیم و علی رغم کمبود امکانات در کشور با امکانات موجود ورزش شنا را به درجه اهمیت برسانیم 

وی افزود: فدراسیون شنا در حال حاضر معتقد است با به تمام کسانی که می توانند در شنا کمک کنند میدان دهیم .

آیت اللهی در زمینه برگزاری کلاسهای آموزشی تصریح کرد: فدراسیون آمادگی دارد تا کلاسهای ارتقاء داوری ، مربیگری و اردوی ورزشکاران در استان برگزارشود و فدراسیون مدرس و مربی به استانها اعزام نماید.

سرپرست فدراسیون شنا با اشاره به کسب مقام دوم تیم استان در مسابقات شنای آبهای آزاد قهرمانی کشور گفت: استان گلستان استعداد خوبی در شنای ابهای آزاد دارد و با کمک تلاش ورزشکاران استان می توانند به عضویت تیم شنای آبهای آزاد کشور در بیایند.

وی خاطرنشان کرد: ورزش شنا یکی ار رشته های مورد تاکید بزگان دین بوده و فدراسیون در تلاش است تا با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در تمام رده های سنی و حمایت از هیئتهای ورزشی استانها و اعزام مربیان و برگزاری اردوهای برای ورزشکاران استان با هزینه فدراسیون در تهران ورزش شنا را که در گذشته توجه زیادی به آن نمی شد به سطح مطلوب خود برساند .

وی از استان گلستان به عنوان یکی از استانهای مستعد نام برد و گفت: گلستان با داشتن استعداد پتانسیل بالا، انگیزه مریان و مسئولان و ساحل دریا می تواند به یکی از استانهای برتر کشور تبدیل شود.

کد مطلب 1045134

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