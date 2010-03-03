43 مسابقه قهرمانی شنا در کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین آیت اللهی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: نتیجه آن در مسابقات کاپ اسیا در سنگاپور شیرجه روهای ایران ئر رده سنی نوجوانان با کسب 24 مدال به کشورمان بازگشتند.

سرپرست فدراسیون شنا بیان داشت: امروز در شرایطی قرار داریم که باید دست به دست هم بدهیم و علی رغم کمبود امکانات در کشور با امکانات موجود ورزش شنا را به درجه اهمیت برسانیم

وی افزود: فدراسیون شنا در حال حاضر معتقد است با به تمام کسانی که می توانند در شنا کمک کنند میدان دهیم .

آیت اللهی در زمینه برگزاری کلاسهای آموزشی تصریح کرد: فدراسیون آمادگی دارد تا کلاسهای ارتقاء داوری ، مربیگری و اردوی ورزشکاران در استان برگزارشود و فدراسیون مدرس و مربی به استانها اعزام نماید.

سرپرست فدراسیون شنا با اشاره به کسب مقام دوم تیم استان در مسابقات شنای آبهای آزاد قهرمانی کشور گفت: استان گلستان استعداد خوبی در شنای ابهای آزاد دارد و با کمک تلاش ورزشکاران استان می توانند به عضویت تیم شنای آبهای آزاد کشور در بیایند.

وی خاطرنشان کرد: ورزش شنا یکی ار رشته های مورد تاکید بزگان دین بوده و فدراسیون در تلاش است تا با برگزاری مسابقات قهرمانی کشور در تمام رده های سنی و حمایت از هیئتهای ورزشی استانها و اعزام مربیان و برگزاری اردوهای برای ورزشکاران استان با هزینه فدراسیون در تهران ورزش شنا را که در گذشته توجه زیادی به آن نمی شد به سطح مطلوب خود برساند .

وی از استان گلستان به عنوان یکی از استانهای مستعد نام برد و گفت: گلستان با داشتن استعداد پتانسیل بالا، انگیزه مریان و مسئولان و ساحل دریا می تواند به یکی از استانهای برتر کشور تبدیل شود.