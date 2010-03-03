به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، روز چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم با تبریک میلاد پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله)، ولادت امام صادق (علیه السلام) و گرامیداشت هفته وحدت، امت اسلام را به اتحاد و یکپارچگی فراخواند و تصریح کرد: مشکل امروز مسلمانان پراکندگی است.
وی با بیان این که در تمام کشورهای اسلامی از جمله افغانستان، عراق، یمن، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی امروز جنگ و برادرکشی وجود دارد و این کشورها گرفتار اختلافات داخلی هستند، اظهار داشت: تا مسلمانان جهان به وحدت نرسند مشکل امت اسلام حل نخواهد شد و دشمنان بر ما مسلط خواهند بود.
وی اضافه کرد: امروز اقلیت صهیونیست در قلب کشورهای اسلامی لانه کرده و از اختلافات امت اسلام استفاده میکنند و اگر امت اسلام متحد باشند جایی برای آنان در بین کشورهای اسلامی وجود نخواهد داشت.
ریشه اختلافات باید شناخته و خشکانده شوند
آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که باید ریشه اختلافات شناسایی و خشکانده شود تصریح کرد: تنها در صورت تحقق این مهم است که وحدت، حاصل خواهد شد و فقط با شعار وحدت، هیچگاه یکدلی و یکپارچگی بوجود نخواهد آمد.
وی در ادامه به بررسی ریشههای اختلاف امت اسلام پرداخت و از تندرویها به عنوان عاملی مهم در گسترش اختلافات یاد کرد و گفت: امروزه گروهی تندرو به نام وهابیان تکفیری که تشنه خون هستند در کشورهای شیعه، اهل تسنن را به قتل میرسانند، اینها افراد نادانی هستند که از حقایق اسلامی به دور میباشند و غیر خود را کافر میپندارند.
استاد برجسته حوزه در ادامه بیان داشت: اینها عامل ایجاد اختلاف در امت اسلام هستند؛ اما خوشبختانه در میان وهابیان کسانی پیدا شدهاند که عمل تندروها را تقبیح و خون اهل قبله را محفوظ میدانند. و اخیراً بعضی از علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان از آنها بیزاری میجویند و در زمان دستگیری ریگی اقدامات جنایت کارانه این شرور را محکوم کردند.
تندرویها مانع از ایجاد وحدت میشود
آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر این که گروههای معتدل باید جلوی تندروها را بگیرند خاطرنشان کردند: تا تندروان فعال هستند وحدتی در میان امت اسلام محقق نخواهد شد. متاسفانه در میان بعضی از عوام شیعه نیز برخی افراد پیدا میشوند که با کارهای غیرمنطقی سبب شعلهور شدن آتش اختلافات میشوند که لازم است علما و مراجع محترم از آنها جلوگیری کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش علمای جهان اسلام در کاهش تنشها اظهار داشت: عقلای هر دو طرف، علمای مصر، شیخ الازهر و مفتی اعظم مصر میتوانند نقش مهمی را در جلوگیری از تندرویهای اهل سنت داشته باشند، مراجع تقلید ما نیز میتوانند از این موضوعات جلوگیری کنند.
مرجع تقلید شیعیان از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی(رحمه الله علیه) به عنوان پایهگذار دارالتقریب یاد کرده و افزود: سال ها قبل این مرجع تقلید فقید پایه دارالتقریب را بنا کرد که به عقیده ما این دارالتقریب در مصر باید دوباره احیا شود.
وی تأکید کرد: علمای الازهر و مصر و ایران باید دست به دست هم دهند تا سنت آیت الله العظمی بروجردی (ره) احیا شود و اجازه ندهند سیاستهای غربی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و اختلافات در بین امت اسلامی حاکم شود.
آیت الله مکارم شیرازی در ادامه افزود: عامل دیگری که در اختلافات موثر است از دور قضاوت کردن است، اگر کنار هم بنشیم و منطقی بحث کنیم مشاهده خواهیم کرد که مشترکات ما بسیار فراوان است.
وی افزود: نه ما اصرار داریم آنها دست از عقایدشان بردارند و نه آنها چنین انتظاری دارند، باید روی مشترکات اسلامی که کم هم نیست تکیه کرد.
دشمنان سعی دارند قم و نجف را در برابر هم قرار دهند
استاد برجسته حوزه شیطنتها و سم پاشی دشمنان را از دیگر عوامل ایجاد اختلاف امت اسلام دانست و تصریح کرد: در روزهای اخیر یکی از رسانههای خارجی عنوان کرده بود که « آیا نجف رهبری را از قم میگیرد و یا قم میخواهد همچنان رهبر باشد؟ »، ما دعا میکنیم نجف به قدرت اول خود بازگردد و این موضوع برای ما آرزو و افتخار است.
آیت الله مکارم بیان داشت: ما هیچگاه با نجف احساس رقابت نمیکنیم حتی ما برای نجف شهریه هم میفرستیم و از تقویت آنها خوشحال میشویم اما شیاطین در پی سمپاشی هستند و باید در این زمینه هوشیار بود. دشمنان با شیطنتهای که میکنند سعی دارند قم و نجف را در برابر هم قرار دهند، باید هوشیار باشیم و ثابت کنیم که متحد هستیم.
وی در ادامه با انتقاد از سیاستهای برخی دولتهای عربی ابراز داشت: متأسفانه برخی از این دولتها آلت دست استکبار، آمریکا و اسرائیل شدهاند و مدام در پی اختلاف افکنی و آتش افروزی هستند.
سخن از وحدت برای برخی در داخل کشور سنگین است
مرجع تقلید شیعیان در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: ما در هفته وحدت سخن از وحدت شیعه و اهل سنت به زبان میآوریم اما متأسفانه در داخل کشورمان سخن از وحدت گفتن برای برخی سنگین است؛ ما وحدت وفاداران به نظام را میگوییم نه مخالفان را؛ در عین حال این مسأله در داخل کشور نیز باید حل شود و امیدواریم همه ما به سوی وحدت که عامل عزت و اقتدار مسلمانان است حرکت کنیم.
نظر شما