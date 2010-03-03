رفع مشکل مالکان املاک فاقد سند بافت فرسوده در دریافت تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمود رضا طالبان ظهر چهارشنبه در نشستی خبری افزود: طی مدت گذشته برخی شهروندان مالک در بافت فرسوده با مشکل فقدان سند ملکی ملک خود برای دریافت وام 20 تا 25 میلیونی مواجه بودند که در این خصوص با همکاری بانکهای استان و شهرداری شیراز مالکین اینگونه املاک نیز می توانند با دریافت فرم مخصوص و تائید شورای شهر و شهرداری اقدام به دریافت وامهای مذکور کنند که البته در شهرهای بالای 25 هزار نفر باید یک سند جایگزین ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه اقدام مذکور با استقبال شهروندان مواجه می شود، افزود: در سال جاری با استقبال مردم برای دریافت تسهیلات به بانکها مواجه بودیم و طی 10 ماه اول سال، 186 مورد و در دو ماه گذشته 218 مورد برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده مراجعه کرده اند.

مدیر عامل شرکت عمرانی مسکن سازان استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد خانه محله برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: بحث توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی به سرعت در حال پیگیری بوده که در این راستا سه منطقه سهل آباد، کتسبس و سعدی، شناسایی و طبق برنامه ریزی انجام شده این محلات طی 10 سال باید از تمامی خدمات شهری استفاده کنند.

طالبان خاطرنشان کرد: در سفر سوم هیئت دولت به فارس 10 میلیارد تومان اعتبار در خصوص این مباحث در نظر گرفته شد که یک سوم وزارت مسکن، یک سوم شهرداری و یک سوم نیز استانداری تعهد پرداخت دارند.