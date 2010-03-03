گروه های موسیقی در بخش رقابتی با قدرت ظاهر شدند

داور بخش موسیقی سنتی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : یکی از بهترین و مهمترین اتفاقهای بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر برخلاف آنچه فکر می کردم حضور خوب و با قدرت جوانهای نوازنده موسیقی ایرانی بود؛ جوانهای فعالی که در این عرصه به سمت و سوی خلاقیت های تکنیکی و ایجاد موج تازه در موسیقی ایران پیش می روند .

سعید ثابت در ادامه با اشاره به استعداد جوانان افزود: این مسئله به خودی خود نیکو است اما نکته ای که نباید فراموش کرد حفظ اصالت های گذشته موسیقی ایرانی با توجه به آثار قدما است که باید در نوع تفکر و نگاه جوان های فعال در عرصه موسیقی جاری شود.

این نوازنده سنتور در ادامه افزود : یکی از نکته های مثبت که در اجرای گروه های موسیقی مشاهده کردم نزدیکی احساس و اندیشه هنرمندان جوان موسیقی به یکدیگر است که به اعتقاد من این مسئله از مهمترین اتفاقهایی است که در شکل گیری و تداوم فعالیت های گروه های خوب موسیقی موثر است.

ثابت در پایان افزود : اعتقاد به موسیقی اصیل ایرانی ، اجرای قطعاتی درباره ایران و اعتقاد ملی به این سرزمین از زیبا ترین رویدادهای این دوره از جشنواره است که پیامدهای مثبتی را در آینده در بر خواهد داشت .