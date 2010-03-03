به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رده بندی فیفا، اسپانیا همچنان با 1642 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و برزیل و هلند در رده های دوم و سوم هستند.

در کشورهای آسیایی هم استرالیا با 867 امتیاز اول است و ژاپن و کره جنوبی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ایران در این رده بندی همچنان در رده پنجم آسیاست.

رده بندی 10 تیم برتر جهان:

1- اسپانیا 1642 امتیاز

2- برزیل 1594 امتیاز

3- هلند 1324 امتیاز

4- ایتالیا 1226 امتیاز

5- آلمان 1208 امتیاز

6- پرتغال 1201 امتیاز

7- فرانسه 1171 امتیاز

8- انگلستان 1109 امتیاز

9- آرژانتین 1087 امتیاز

10- یونان 1074 امتیاز



رده بندی پنج تیم آسیا:

1- استرالیا 867 امتیاز

2- ژاپن 672 امتیاز

3- کره جنوبی 616 امتیاز

4- عربستان سعودی 555 امتیاز

5- بحرین 507 امتیاز

6- ایران 492 امتیاز