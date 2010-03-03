به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین رده بندی فیفا، اسپانیا همچنان با 1642 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و برزیل و هلند در رده های دوم و سوم هستند.
در کشورهای آسیایی هم استرالیا با 867 امتیاز اول است و ژاپن و کره جنوبی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. ایران در این رده بندی همچنان در رده پنجم آسیاست.
رده بندی 10 تیم برتر جهان:
1- اسپانیا 1642 امتیاز
2- برزیل 1594 امتیاز
3- هلند 1324 امتیاز
4- ایتالیا 1226 امتیاز
5- آلمان 1208 امتیاز
6- پرتغال 1201 امتیاز
7- فرانسه 1171 امتیاز
8- انگلستان 1109 امتیاز
9- آرژانتین 1087 امتیاز
10- یونان 1074 امتیاز
رده بندی پنج تیم آسیا:
1- استرالیا 867 امتیاز
2- ژاپن 672 امتیاز
3- کره جنوبی 616 امتیاز
4- عربستان سعودی 555 امتیاز
5- بحرین 507 امتیاز
6- ایران 492 امتیاز
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