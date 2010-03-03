وزارت خارجه آمریکا در رسیدگی به جنایت بلک واتر کارشکنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، این اقدام وزارت خارجه آمریکا برای جلوگیری از انجام تحقیقات مناسب در مورد کشتار شهروندان عراقی در سال 2007 توسط کارکنان شرکت بلک واتر انجام می شود.

کارکنان شرکت بلک واتر متهم به قتل 17 نفر از شهروندان عراقی هستند.

در همین رابطه "دیوید فارینگتون" از ماموران امنیتی وزارت خارجه آمریکا که در زمان وقوع حادثه میدان نیسور بغداد در سال 2007 در عراق حضور داشت درباره کارشکنی دستگاه های آمریکایی در این باره می گوید : در آن زمان هم برخی از همکارن من تلاش می کردند تا مدارک را طوری تنظیم کنند که تنبیهی متوجه کارکنان بلک واتر نشود.

به نوشته این روزنامه، اظهارت فارینگتون درباره بلک واتر در نشست محرمانه ای که در ماه اکتبر برای رسیدگی به پرونده بلک واتر برگزار شد ایراد گردید اما این جملات محرمانه به تازگی در آمریکا منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، در بهمن ماه سال جاری درحالی که جامعه بین الملل درانتظار برخورد قاطع با متهمان پرونده کشتار مردم عراق بود دستگاه قضایی آمریکا، 5 متهم این پرونده را تبرئه کرد.

این بیگناهی درحالی مطرح شد که 5 نظامی مذکور در سپتامبر 2007 به جرم قتل عام 17 شهروند عراقی در بغداد بازداشت شده بودند.

شرکت نظامی غیردولتی "بلک واتر" همکاریهای گسترده ای با واشنگتن در زمینه تامین امنیت شخصیتهای سیاسی آمریکا و مشارکت در جنگ عراق و افغانستان دارد.