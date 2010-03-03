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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۲۸

نگاه های ریالی به انجمن های اولیا و مربیان باید از بین برود

نگاه های ریالی به انجمن های اولیا و مربیان باید از بین برود

همدان - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان گفت: نگاه های مادی و ریالی به انجمن های اولیا و مربیان مدارس باید از بین برود.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرشته حشمتیان ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از انجمن های برتر اولیا و مربیان استان اظهار داشت: جذب مشارکت در این انجمن ها باید معنوی باشد و نگرش و رویکرد سنتی به انجمن های اولیا و مربیان باید از بین برود.

حشمتیان با بیان اینکه اعضای انجمن ها بازوان اصلی مدارس هستند و می توانند در امور تربیتی کمک موثری به آموزش و پرورش داشته باشند، اظهار داشت: انجمن های اولیا و مربیان باید در زمینه های دینی، اخلاقی و حفظ ارزش ها و باورهای دینی با آموزش و پرورش همکاری کنند.

وی ادامه داد: آموزش خانواده ها در راستای تعلیم و تربیت از دیگر فعالیت های تعیین شده در حوزه انجمن اولیا و مربیان است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان از فعالیت 150 مرکز مشاوره تحصیلی در کشور خبر داد و افزود: در برنامه و چشم انداز ترسیم شده، باید به سمتی حرکت کنیم که در همه مدارس کشور مرکز مشاوره ایجاد شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 230 عنوان کتاب در انتشارات انجمن اولیا و مربیان منتشر شده از اعضای این انجمن ها خواست با مطالعه این کتاب ها سطح آگاهی خود را در زمینه های تربیتی ارتقا دهند.

کد مطلب 1045148

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