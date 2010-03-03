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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

میلاد مؤسس مذهب جعفری/

امام جعفر صادق(ع)؛ حافظ مبانی و ارزشهای اسلامی

امام جعفر صادق(ع)؛ حافظ مبانی و ارزشهای اسلامی

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: امام جعفر صادق(ع) در شرایط سخت و خطرناکی که شیعه در معرض انواع تحریفها و حتی نابودی قرار داشت، با درایت و هوشیاری به احیاء و تقویت مبانی و ارزشهای اسلامی مبادرت ورزید .

عصر امام صادق (ع) یکی از پرتلاطم ترین زمانهای تاریخ است، انتقال حکومت هزار ماهه بنی امیه به بنی عباس طوفانی ترین و پر هرج و مرج ترین شرایطی بود که زندگی امام صادق (ع) با آن مواجه بود.

دوران آن حضرت همچنین عصر برخورد مکتبها و ایده ئولوژیها و عصر تضاد افکار فلسفی و کلامی مختلف نیز بود، که ناشی از ارتباط ملتهای اسلام با مردم کشورهای فتح شده و نیز روابط مراکز اسلامی با دنیای خارج بود.

با توجه به شرایط امام می بایست با هوشیاری و دقت به روشنگری اذهان عمومی و مقابله با توطئه های دشمنانی می پرداخت که سعی داشتند اسلام را وارونه جلوه دهند. جلوگیری از نابودی شیعه وظیفه خطیر امام جعفر صادق(ع) بود.

شیعه می رفت که نابود شود ، یعنی اسلام راستین به رنگ خلفا درآید و به صورت اسلام بنی امیه ای یا بنی عباسی خودنمایی کند . در این شرایط ، امام با درایت و آگاهی از شرایط و بصیرت دینی به احیاء و بازسازی معارف اسلامی پرداخت

امام صادق که همواره مبارزی نستوه و خستگی ناپذیر در میدان فکر و عمل بوده ، کاری که امام حسین ( ع ) به صورت قیام خونین انجام داد ، وی در لباس تدریس و تأسیس مکتب و انسان سازی انجام داد و جهادی راستین کرد .

تنها وجود گرامی  حضرت صادق (ع) می توانست چنین مقامی داشته باشد ، تنها امام صادق (ع) بود که با کناره گیری از سیاست و جنجالهای سیاسی از آغاز امامت در نشر معارف اسلام و گسترش قوانین و احادیث راستین دین مبین و تبلیغ احکام و
تعلیم و تربیت مسلمانان کمر همت بر میان بست .

کد مطلب 1045149

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