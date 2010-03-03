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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

در لرستان؛

بازدید وزیر مسکن از بزرگترین طرح بیمارستانی غرب کشور

بازدید وزیر مسکن از بزرگترین طرح بیمارستانی غرب کشور

خرم آباد - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی از بزرگترین طرح بیمارستانی غرب کشوردر استان لرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شهرام ملکی در حاشیه بازدید از این طرح بیمارستانی به خبرنگار مهر گفت: ظرفیت تخت خوابی این بیمارستان بیش از 220 تختخواب می باشد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به مساحت این بیمارستان خاطر نشان کرد: مساحت این بیمارستان بیش از 21 هزار متر مربع است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان دارای هفت طبقه است، عنوان کرد: کاربرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد آموزشی می باشد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اعتبار هزینه شده این بیمارستان تا کنون بیان داشت: تا کنون بیش از 13 میلیارد تومان برای این بیمارستان هزینه شده است.

ملکی یادآور شد: همچنین بیش از هشت میلیارد تومان دیگر برای تکمیل و تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نیاز است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این بیمارستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر این بیمارستان دارای بیش از 86 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان ادامه داد: شروع به کار ساخت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد سال 82 بوده است.

کد مطلب 1045150

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