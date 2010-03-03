بازدید وزیر مسکن از بزرگترین طرح بیمارستانی غرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شهرام ملکی در حاشیه بازدید از این طرح بیمارستانی به خبرنگار مهر گفت: ظرفیت تخت خوابی این بیمارستان بیش از 220 تختخواب می باشد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به مساحت این بیمارستان خاطر نشان کرد: مساحت این بیمارستان بیش از 21 هزار متر مربع است.

وی با بیان اینکه این بیمارستان دارای هفت طبقه است، عنوان کرد: کاربرد بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد آموزشی می باشد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با اشاره به اعتبار هزینه شده این بیمارستان تا کنون بیان داشت: تا کنون بیش از 13 میلیارد تومان برای این بیمارستان هزینه شده است.

ملکی یادآور شد: همچنین بیش از هشت میلیارد تومان دیگر برای تکمیل و تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نیاز است.

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این بیمارستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر این بیمارستان دارای بیش از 86 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان ادامه داد: شروع به کار ساخت بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد سال 82 بوده است.