ارتباط متقابل ترکیه و ایران، بازی برد برد است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با"لطفو کوچوک" در عمارت استانداری آذربایجان شرقی افزود: ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مسلمان دارای اشتراکات فراوان و علایق مشابهی هستند که می تواند در گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین طرفین موثر باشد.

وی از پیوندهای تاریخی و دینی ایران و ترکیه به عنوان زیربنا و زمینه ساز تعمیق مراودات دو جانبه یاد کرد و افزود: مطمئنم تجار ترک در ایران و بازرگانان ایرانی در کشور ترکیه احساس غربت نمی کنند که این امر نشان دهنده مستحکم بودن پیوندهای دو طرف است.

استاندار آذربایجان شرقی به سفر متقابل مسئولان ارشد ایران به ترکیه و میزبانی ایران از مسئولان بلندپایه ترکیه اظهار داشت: پیوندهای موجود و هدفگذاری رسیدن حجم مراودات تجاری طرفین به 30 میلیارد دلار نشان دهنده وسیع بودن ارتباطات این دو کشور برادر و همسایه است.

وی به موقعیت ممتاز جغرافیایی آذربایجان شرقی اشاره و خاطر نشان کرد: با وجود اینکه آذربایجان شرقی مرز مشترکی با ترکیه ندارد اما با توجه به عضویت این استان در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه نقش موثری در ارتقای روابط دو جانبه ایفا می کند.

بیگی اضافه کرد:توانمندی های تکنولوژیکی ترکیه و برتری های ایران در عرصه اقتصاد می تواند بازی برد- برد برای دو طرف محسوب شود.

وی با استقبال از اهتمام انجمن بازرگانان جوان ترکیه به شناخت از ایران و آذربایجان شرقی، خشنودی خود از دیدار با اعضای این انجمن در تبریز را اعلام کرد.

استاندار آذربایجان شرقی افزایش سطح روابط ایران و ترکیه به غیر از بحث انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت: مراودات دو طرف می تواند در رسیدن دو طرف به اهداف پیش بینی شده کمک کند.

"لطفو گوچوک" رئیس انجمن بازرگانان جوان ترکیه نیز در این دیدار، شناخت صحیح از ایران را ابزار مناسبی برای توسعه روابط ایران و ترکیه دانست و گفت: حجم فعلی مناسبات دو طرف که در حدود 10 میلیارد دلار است ناکافی بوده و باید افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط فی مابین ترکیه و ایران برای طرفین نفع دارد، اظهار داشت:ترکیه آماده است در ایجاد مجموعه مشابه انجمن بازرگانان جوان ترکیه در ایران کمک کند.

در این دیدار،‌ رئیس هیئت مذاکره کننده ترکیه هدیه ای به رسم یادبود به استاندار آذربایجان شرقی اعطا کرد.

هیئت یاد شده که از دیروز در تبریز به سر می برد پس از بازدید از چند واحد صنعتی در شهرک سرمایه گذاری خارجی و شهرک شهید سلیمی تبریز، صبح فردا این شهر را به مقصد استانبول، ترک خواهند کرد.