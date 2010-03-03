نجات 79 بازمانده از زیر آوار/ افزایش آمار تلفات به 800 کشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ماموران امداد 79 بازمانده را از ساختمانهای ویران شده در شیلی خارج کرده و آنها را نجات دادند.

خبر دیگر اینکه آمار تلفات در نتیجه زلزله شیلی به 800 کشته رسید.

همچنین سفیر شیلی در مکزیک روز سه شنبه برای نجات بازماندگان دست به دامن مقامات این کشور شد. وی خواستار کمک دولت مکزیک به بازماندگان در زمینه پزشکی، احداث پل های قابل حمل و نقل و تهیه تلفن های ماهواره ای شد.

در پی افزایش آمار تلفات زلزله شیلی، مقامات این کشور برای برقراری نظم اجتماعی مدت زمان منع رفت و آمد عمومی را تمدید کردند.

دولت شیلی هزاران نیروی نظامی خود را برای جلوگیری از غارت اموال فروشگاهها و خانه های زلزله دیده در بخشهای مختلف شهر کانسپسیون تقر کرده است.

روز شنبه زلزله ای با مقیاس 8.8 دهم ریشتر شهر کانسپسیون در 90 کیلومتری جنوب سانتیاگو پایتخت شیلی را لرزاند.

مؤسسه برنامه ریزی ژئولوژیکی آمریکا همچنین پیشتر گزارش داده بود که زمین لرزه سبب تخریب برخی ساختمانها در سانتیاگو شده و بخش هایی از راههای شهر مسدود شده است.