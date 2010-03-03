سلطه طلبی غرب عامل تضعیف وحدت جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد الدوسوقی استاد دانشگاه الازهر مصر سخنرانی خود را در کنفرانس وحدت اسلامی با عنوان "برنامه ریزی برای نجات از فرقه گرایی" ارائه کرد و گفت: روابط علمای مسلمان از مذاهب مختلف همواره براساس محبت، دوستی و همکاری وحتی بیشتر بوده است.

وی گفت: خطرناکترین نوع "فرقه‌گرایی" در مسائل فکری رخ می‌دهد در جامعه اسلامی مبارزه پیرامون مفاهیم غربی و کوشش برای تحمیل آنها بر امت بدون در نظرگرفتن ویژگی‌های ذاتی ‌و هویت عقیدتی و تمدنی آن از جمله انواع فرقه‌گرایی فکری است که اسلام و ارزش‌های جاودان و احکام استوار شریعت آن را رد کرده و نمی خواهد حاکمیت ادامه پیدا کند.

وی افزود: تعصب مذهبی فقهی و کلامی در میان مسلمانان در دوران کنونی نیز از نمودهای "فرقه‌گرایی" است که آنها را به صورت فرقه‌های پشت به هم کننده‌ای درآورده که هرکدام معتقدند خود به تنهایی برحق هستند و دیگر فرقه‌ها هرگز سزاوار و شایسته چنان ایمان و حمایت و فراخوانی نیستند.

دکتر الدوسوقی تصریح کرد: وقتی جهان اسلام گرفتار سلطه‌طلبی‌های غرب شد از جمله مهمترین اهداف این سلطه جویی، گسیختن وحدت جهان اسلام بود مشکلات بسیاری ایجاد شد و به موازات آن فعالیت‌های "فرقه‌گرایی" تشدید یافت و مطالعات و پژوهش‌هایی در تمجید فرقه‌گرایی انتشار یافت.

این استاد دانشگاه الازهر به نقل از امام صادق(ع) پرداخت و گفت: امام جعفرصادق (ع) می‌فرماید : «در هر آنچه نمی‌دانستی از علما بپرس و مبادا که از روی گستاخی و لجبازی از ایشان سؤال کنی و مبادا که به رأی خود عمل کنی و در تمامی آنچه می‌توان احتیاط کرد، احتیاط پیشه کن.» امام جعفرصادق (ع) همچنین می‌فرماید : «کسی که با بصیرت کار نمی‌کند همچون رهروی است که در راه نادرست گام گذارده که سرعت بیشتر، دورترش می‌سازد.»

وی همچنین تصریح کرد: دیدار علمای بزرگ در این گردهمایی جامع ـ در صورتی که در جوی از صراحت و منطق و دقت علمی برگزار شود می‌تواند گام جدی در راه توضیح حقایق و رهایی از شبهات و همدلی و وحدت کلمه مسلمانان باشد و نقش مؤثری در گفتگو و مناقشه میان شرکت‌کنندگان در کنفرانس خواهد داشت.

دکتر الدوسوقی همچنین پیشنهاد کرد کنفرانسی متشکل از علمای مذاهب مختلف با محوریت وحدت زیر نظر سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شود.

