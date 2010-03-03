دو شعبه اخذ رای، آرای اتباع عراقی را جمع آوری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا حاضر وظیفه بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شعبات اخذ رای در مهمانشهرهای زیوه ارومیه و دیلیزه پیرانشهر مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: اتباع عراقی بالای 18 سال سن می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی معتبر در روزهای 14،15و16 اسفند ماه به شعبات اخذ رای مراجعه کرده و آرای خود را به صندوق ها بیندازند.

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: اتباع عراقی به دنبال افزایش اختلافات داخلی به استانهای مرزی غربی کشور مهاجرت کردند، خاطر نشان کرد: این اتباع هم اکنون در 9 استان کشور به عنوان پناهنده و آواره اسکان یافته اند.