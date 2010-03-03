۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۵

در آذربایجان غربی:

دو شعبه اخذ رای، آرای اتباع عراقی را جمع آوری می کند

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی از استقرار دو شعبه اخذ رای همزمان با دومین انتخابات پارلمانی عراق در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد رضا حاضر وظیفه بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شعبات اخذ رای در مهمانشهرهای زیوه ارومیه و دیلیزه پیرانشهر مستقر خواهند شد.

 

وی ادامه داد: اتباع عراقی بالای 18 سال سن می توانند با در دست داشتن مدارک هویتی معتبر در روزهای 14،15و16 اسفند ماه به شعبات اخذ رای مراجعه کرده و آرای خود را به صندوق ها بیندازند.

 

مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: اتباع عراقی به دنبال افزایش اختلافات داخلی به استانهای مرزی غربی کشور مهاجرت کردند، خاطر نشان کرد: این اتباع هم اکنون در 9 استان کشور به عنوان پناهنده و آواره اسکان یافته اند.
