افزایش 13 درصدی طلاق در کشور/ سیستان و بلوچستان بیشترین افزایش جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، ابراهیم رشیدی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار رؤسای سازمانهای ثبت احوال کل کشور در بندرعباس بیان کرد: در 11ماهه امسال 110هزار مورد طلاق به ثبت رسیده که در مقایسه با حدود 90 هزار مورد مدت مشابه سال گذشته 13درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: هرچند جمعیت افراد سن ازدواج در کشور افزایش یافته اما ثبت امسال نشان می دهد که آمار ازدواج نیز نسبت به سال گذشته 1.5 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کل کشور اظهار کرد: با ثبت یک میلیون و 260 هزار مورد ولادت در سال جاری، میزان ولادت 18 در هزار و میزان افزایش جمعیت نیز یک و سه دهم درصد می باشد.

رشیدی یادآور شد: استان سیستان و بلوچستان با 31 در هزار بیشترین افزایش جمعیت و گیلان با 12 در هزار کمترین میزان افزایش جمعیت را دارد.