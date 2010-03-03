۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۳

لیونی:

نتانیاهو به عاملی برای فروپاشی اسرائیل تبدیل شده است

رهبر حزب کادیما اسرائیل، نخست وزیر این رژیم را به پیگیری سیاستهای خرابکارانه و تخریب وجهه رژیم صهیونیستی متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، رهبر حزب اپوزیسیون رژیم اسرائیل و وزیر خارجه سابق این رژیم گفت که سیاست های نتانیاهو منجر به سقوط دیپلماتیک اسرائیل خواهد شد.

وی که در نشست کمیته دفاعی و امور خارجه کنیست با نتانیاهو شرکت کرده بود، گفت: اگر نتانیاهو نمی بیند که جایگاه اسرائیل در دنیا به سبب سیاستهای او در حال زوال است در واقع کور است. 

لیونی یکی از مخالفان جدی سیاست های نتانیاهو است و در یکی از بحث هایش در اواخر ماه گذشته نتانیاهو را یک کوتوله سیاسی خوانده بود.

نتانیاهو نیز در این نشست به نوبه خود از سیاست های رژیم اسرائیل در دوره ای که لیونی نخست وزیر بود، انتقاد کرد.

