فعالیت 124 کانون فرهنگی و هنری مساجد در خراسان شمالی

محمد رضا سوقندی ظهر چهار شنبه در نشست خبری افزود: تعداد کانونهای فعال در استان خراسان شمالی را شامل 38 کانون در شهرستان بجنورد، 14 کانون در شهرستان اسفراین، 17 کانون در شهرستان جاجرم، 14 کانون در شهرستان شیروان، هشت کانون در شهرستان فاروج، 19 کانون در شهرستان مانه و سملقان و 12 کانون در شهرستان گرمه تأسیس شده اند که این تعداد تا پایان سال 88 به صدو 32 کانون افزایش می یابند.

وی احداث کانون های فرهنگی و هنری مساجد در روستاهای محروم، مناطق مرزی را از سیاستهای ستاد عالی کانون مساجد کشور در راستای تقویت و تبین فرهنگ دینی و مذهبی در این مکانها عنوان کرد و افزود: آموزشهای مفیدی برای ایجاد فضایی مذهبی به مدیر مسئولان این کانون داده شده است.

وی اعتبارات جذب شده از سوی استانداری خراسان شمالی، اداره فرهنگ ارشاد خراسان شمالی و ستاد عالی کشور برای تجهیز و تأمین نیاز مالی و فرهنگی به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را مبلغی بالغ بر یک میلیاردو 95 میلیون و 420 هزار ریال برآورد کرد.

این مسئول در ادامه از احداث نمایندگی خبرگزاری شبستان در کلیه شهرستان های استان خراسان شمالی خبر داد و افزود: تاکنون 102 خبرنگار افتخاری در این خبزگزاری مشغول فعالیت هستند.

سرپرست دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی نیز در ادامه تعداد کتابخانه های فعال در کانونهای فرهنگی و هنری استان را 18 هزارو 200 جلد کتاب عنوان کرد و افزود: هم اکنون 19 هزارو 800 نفر در این کتابخانه ها عضو هستند.

هاشم شیرازیان بحث جشنواره های کانونها را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تاکنون هفت جشنواره از سوی ستاد عالی کشور با محوریت فرهنگی، هنری ارائه شده است که در چندین بخش به مرحله کشوری راه پیدا کرده ایم.

وی با اشاره به پرسنل فعال در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان گفت: این تعداد پرسنل مردمی هستند و از سوی دولت تأمین نمی شوند.