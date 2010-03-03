دماوند امن ترین شهرستان استان تهران شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، همایشی تحت عنوان "تجلیل از حافظان امنیت" ظهر چهار شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی، فرماندار، جمعی از مسئولان محلی و برخی از اهالی شهرستان دماوند در سالن همایشهای سازمان جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

فرمانده نیروی انتظامی در سخنانی تولید امنیت را حاصل تلاش تمامی مردم و دستگاههای دولتی دانست و خاطر نشان کرد: تا کنون همکاری مسئولان و مردم شهرستان دماوند با نیروی انتظامی مناسب بوده و امیدوارم این امر در آینده نیز تداوم پیدا کند.

سرهنگ فرهاد قدسی اهالی دماوند را مردمی نجیب دانست و افزود: اگر اقشار مختلف جامعه وظیفه اجتماعی خود را در چهارچوب قانون به درستی انجام دهند دیگر خللی در امور ایجاد نشده و در نتیجه امنیت تولید خواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه وضعیت امنیتی شهرستان دماوند مناسب است گفت: در حال حاضر قالب امنیتی شهرستان دماوند در شرایط خوبی بسر می برد ولی همچنان تلاشهای نیروی انتظامی با حمایتهای مردمی و دستگاههای مختلف دولتی برای رساندن این وضعیت به حد ایده آل ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان دماوند نیز از برگزیده شدن این شهر به عنوان امنترین شهرستان استان تهران ابراز خرسندی کرد و بیان داشت: در ارزیابیهای انجام شده و با توجه به آمار بزهکاریهای استان تهران، شهرستان دماوند به عنوان امنترین شهرستان این استان انتخاب شد.

حسین معتمدنیا ادامه داد: این امنیت ایجاد شده نتیجه تلاش تمامی اقشار مردمی شهرستان دماوند و دستگاههایی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم برای رسیدن به آن کوشیده اند.

این مسئول ضمن تقدیر از حافظان امنیت شهرستان دماوند یادآور شد: مواقعی خاص مانند تعطیلات ایام نوروز که همگان در حال فراهم نمودن مقدمات سفر و گذراندن اوقاتی خوش با خانواده هستند ، فعالیتهای ماموران نیروی انتظامی شکلی ویژه به خود می گیرد تا آسایش و امنیت خانه ها و خانواده ها حفظ و حراست شود.

وی با اشاره به افتتاح طرحهای مختلف در سطح شهرستان عنوان کرد: در شهرستان دماوند در ایام هفته دولت بیش از 23 میلیارد و و در دهه فجر 20 میلیارد تومان طرحهای مختلف عمرانی به بهره برداری رسید و اگر امنیت کافی وجود نداشت هرگز این توفیقات حاصل نمی شد.

در پایان این مراسم برخی تلاشگران عرصه حفظ امنیت شهرستان دماوند مورد تقدیر قرار گرفتند.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 96 هزار و 840 نفر در این شهرستان سکونت دارند.