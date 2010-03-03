دانشنامه سیره نبوی(ص) افتخاری برای حوزه علمیه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی رضا اعرافی روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از دانشنامه سیره نبوی که در سالن همایش‌های مدرسه دارالشفاء برگزار شد، گفت: شیعیان در مقایسه با دیگر فرق اسلامی نسبت به سیره کم توجهی کرده‌اند تا جایی که بعضی ما را متهم به بی‌اعتنایی به پیامبر(ص) می‌کنند.



وی افزود: برای رد این اتهام باطل باید بیش از این به رسول اکرم(ص) بپردازیم و امیدواریم دانشنامه سیره نبوی در این زمینه مفید باشد.



اعرافی با اشاره به این که اگر تاریخ اسلام به درستی بازشناسی شود اندیشه اهل بیت(ع) از آن استنباط می‌شود، گفت: حتی در زمینه فقه نیز فهم نصوص آیات و روایات به درک صحیح تاریخ بستگی دارد که البته نظر اساتید در این زمینه متفاوت است.



رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: شایسته نیست محصولات ما در حوزه علمیه در قالب و ادبیات فارسی محصور شود، بلکه باید کوشش شود از فرم و دیگر زبان‌ها نیز استفاده شود. البته با تحولی که در حوزه پس از انقلاب ایجاد شد اقدامات خوبی صورت گرفته اما کافی نیست و هنوز راه درازی داریم.



نگاه نقادانه یکی از ویژ گی‌های دانشنامه سیره نبوی(ص) است



در ادامه این مراسم مدیر طرح دانشنامه سیره نبوی گفت: از ویژگی‌های این دانشنامه می‌توان به جامعیت مداخل، نگاه نقادانه و کثرت منابع مورد استفاده اشاره کرد.



حجت الاسلام محمدرضا هدایت‌پناه گفت: تألیف و تدوین دانشنامه از 8 سال پیش و با امکانات اندک در 5 اعلام و صحابه، حوادث و رویدادها، اماکن، قبایل و خاندان‌ها آغاز شد که امروز از جلد اول آن رونمایی می‌شود.



وی با اشاره به این که جلد دو و سه این دانشنامه برای نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آماده خواهد شد، و جلد 4 نیز در حال تدوین است افزود: پیش بینی می‌کنیم 9 جلد به اعلام اختصاص یابد و کل دانشنامه بالغ بر 15 جلد شود.

مدیر گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم پس از این دیگر سئوالی در زمینه سیره رسول اکرم باقی نمانده باشد.



تاریخ در کشور ما مظلوم است



در حاشیه این مراسم یکی از اعضاه گروه تاریخ و دست اندرکاران پروژه دانشنامه سیره نبوی در مصاحبه با خبرنگار مهر در قم گفت: گروه تاریخ به غیر از دانشنامه در حال تألیف تاریخ جنگ‌های صلیبی است که امیدواریم برای نمایشگاه سال بعد آماده شود.



حجت‌الاسلام قاسم خانجانی پیرامون دانشنامه اظهار داشت: جنبه انتقادی که مرسوم دانشنامه‌ها نیست از لحاظ ساختاری نقصی برای این دانشنامه ایجاد نکرده اما ممکن است به خود نقد و تحلیل‌ها اشکالاتی وارد باشد که هیچ اثری از این اشکالات مبرا نیست.



وی درباره وضعیت تاریخ‌نویسی در کشور نیز گفت: با تأسف فراوان باید گفت تاریخ در کشور ما مظلوم است وعده‌ای آن را در حد تعدای جنگ و حکایت می‌دانند. با این حال بعد انقلاب اسلامی با حرکتی که در حوزه‌ها ایجاد شد تاریخ اسلام نیز تا حدودی از رخوت خارج شد ولی با این حال کارهای انجام نشده بسیار است.



در پایان مراسم از دانشنامه سیره نبوی(ص) توسط آیت الله مرتضی مقتدایی، مدیر حوزه علمیه قم رو نمایی شد

