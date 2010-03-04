سرخابی های تهران و اهواز رو در روی هم/ مدیرروستا علیه پیکان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر هفته به هفته جذاب‌‎تر می شود. در بالای جدول برای دستیابی به قهرمانی و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا و در انتهای جدول برای فرار از سقوط. هفته بیست و هشتم که تمام شود، بازهم شاهد جابجایی هایی در جدول خواهیم بود، در صف مدعیان و البته انتهای جدول. باهم نگاهی گذار به دیدارهای هفته بیست و هشتم خواهیم داشت:

استقلال اهواز - استقلال تهران

استقلال تا هفته دهم نیم فصل اول صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر بود. برای این تیم همه چیز با آرامش دنبال می شد، تا اینکه در ورزشگاه آزادی مقابل همتای اهوازی تن به شکست داد. این شکست نابهنگام مقدمات سقوط استقلال را فراهم آورد تا جائیکه این تیم امروز به جای صدر جدول در رده چهارم ایستاده و با سپاهان صدرنشین 12 امتیاز اختلاف دارد. استقلال اهواز هم تیم سرپای آن روز نیست و در انتهای جدول جا خوش کرده است. از آن بازی 144 روز می گذرد، روزهایی توام با فراز و نشیب برای دو تیم آبی پوش لیگ.

استقلالی که قهرمانی در جام حذفی را هم از دست داده از این هفته ماموریتی تازه را در لیگ دنبال می کند. این تیم که 12 امتیاز با صدر جدول اختلاف امتیاز دارد، از این هفته باید برای صعود به یکی از سکوهای دوم تا سوم جدول تلاش کند. رسیدن به تیم‌های ذوب آهن و پرسپولیس که اتفاقا این روزها روی نوار پیروزی گام برمی دارند، کار دشواری است که صمد و شاگردانش امیدوار به تحقق آن هستند. و اما استقلال اهواز تیمی که هشت هفته است رنگ پیروزی را به خود ندیده و سیر نزولی را در پیش گرفته است. بازی با استقلال می تواند نقطه عطفی برای این تیم باشد، اگر با پیروزی همراه شود.

پاس همدان - پیکان قزوین

این بازی، بازی اصغر مدیرروستاست. او که با بی مهری مسئولان پیکان از این تیم جدا شد، عصر فردا در ورزشگاه قدس همدان برابر پیکان می ایستد. او در بازی رفت آنهم در قزوین یک امتیاز از تیم پیکان گرفت و حال امیدوار است با امتیاز کامل زمین مسابقه را ترک کند. او با این کار دو نشان می زند، اول انتقام از پیکانی‌ها و دوم صعود به رده دهم جدول.

ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر

این مسابقه پیش بازی دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی است. آنها که باید روز جمعه 28 اسفندماه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر باهم روبه‌رو شوند، فردا برگزارکننده دیداری حساس در لیگ برتر هستند. ذوب آهن برای حفظ اختلاف امتیاز خود با صدر جدول و نزدیک شدن به سپاهان و شاهین برای دور شدن از قعرجدول چشم به سه امتیاز بازی فردا دارند. در این بازی محمود یاوری مقابل تیمی می ایستد از زادگاهش که اتفاقا سابقه هدایت آن را نیز دارد. او باید این تیم را قربانی کند، در غیر این صورت باید منتظر سقوط به رده‌های انتهای جدول باشد.

مس کرمان - مقاومت شهید سپاسی شیراز

نارنجی پوشان کرمانی پس از دو پیروزی شیرین و پرگل مقابل الاهلی امارات و ملوان بندرانزلی به شرایط ایده‌آلی رسیده‌اند و حالا امیدوارند این پیروزی را در لیگ برتر هم تداوم بخشند. تیم مس کرمان که با ناکامی‌های اخیر به رده شانزدهم جدول سقوط کرده است به سه امتیاز دیدار خانگی با مقاومت سپاسی شیراز نیاز مبرم دارد. تیم مقاومت سپاسی شیراز نیز با محمد احمدزاده، مسیر پیشرفت را جستجو می کند. برای تیمی که در هشت دیدار گذشته فقط 2 امتیاز بدست آورده است، پیروزی و سه امتیاز کیمیاست!

پرسپولیس - فولاد خوزستان

پرسپولیس با علی دایی روندی روبه رشد را طی می کند. کسب 6 پیروزی پی در پی، استحکام جایگاه تیم در رده سوم جدول، صعود به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی و ... همه از زمان حضور علی دایی در تیم پرسپولیس رقم خورده و نمی توان از کنار نقش او در موفقیت‌های اخیر پرسپولیس به سادگی گذشت. دایی و پرسپولیس روز جمعه در آزادی میزبان فولاد خوزستان هستند که همچون سرخپوشان تهرانی روزهای خوبی را در لیگ برتر پشت سر می گذارد. حکایت این بازی نیز متفاوت از دیگر دیدارهای لیگ نیست که یکی برای نزدیک شدن به قهرمانی و دیگری فرار از سقوط می جنگد.

- برنامه دیدارهای هفته بیست و هشتم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه - 14/12/88

* استقلال اهواز - استقلال تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی اهواز

* پاس همدان - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* ذوب آهن اصفهان - شاهین بوشهر، ساعت 15:30، ورزشگاه فولاد شهر

* مس کرمان - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید باهنرکرمان

* پرسپولیس - فولاد خوزستان، ساعت 17:10، ورزشگاه آزادی

شنبه - 15/12/88

* استیل آذین تهران - سایپا کرج، ساعت 15:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* صبای قم - راه آهن شهرری، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* ابومسلم مشهد - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* تراکتورسازی تبریز- سپاهان اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 49 امتیاز

3- پرسپولیس تهران 46 امتیاز

4- استقلال تهران 43 امتیاز

5- استیل آذین تهران 42

6- تراکتورسازی تبریز 38 امتیاز

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14- شاهین پارس جنوبی 30 امتیاز - تفاضل گل صفر

15- راه آهن شهرری 30 امتیاز- تفاضل گل 7-

16- مس کرمان 28 امتیاز

17- استقلال اهواز 28 امتیاز

18 ابومسلم مشهد 21 امتیاز