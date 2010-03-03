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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۹

کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت است

کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان با گرامیداشت هفته وحدت تاکید کرد: کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت ظهر چهارشنبه در همایش وحدت در گنبد کاووس افزود: امروز حفظ وحدت و تبعیت از رهبری امری ضروری است و بر همگان واجب است.

وی اظهار داشت: ولایت فقیه و رهبری در جریانهای پس از انتخابات در خنثی سازی فتنه ها نقش اساسی داشته است و باید از رهبری تبعیت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: حفظ و وحدت و اتحاد موجب می شود تا نقشه های دشمنان نقش بر آب شود و مردم باید در این برهه هوشیار باشند.

قناعت، گلستان را نمادی از وحدت در کشور برشمرد و گفت: اقوام مختلف در این استان با مسالمت آمیز بسر می برند و سکونت دارند.

استاندار گلستان یادآورشد: اکنون دشمنان تلاشهای زیادی برای ضربه زدن به نظام اسلامی آغاز کرده اند و باید برای خنثی سازی این توطئه ها وحدت را سرلوحه امور قرار داد.

این همایش با عنوان وحدت از منظر قرآن کریم و با حضور قشرهای مختلف مردم در گنبد برگزار شد.

کد مطلب 1045167

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