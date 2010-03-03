آخرین برنامه سال 88 خانه هنر به 150 هنرمند اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده نمایشگاه‌های سال 88 خانه هنر با حضور یک‌صدوپنجاه هنرمند مجسمه‌ساز، نقاش، خوش‌نویس، طراح و... بسته می‌شود. آخرین حضور هنرمندان در مجموعه‌ گالری‌های خانه هنر به نمایشگاهی جامع از هنرهای تجسمی در شاخه‌های مختلف اختصاص دارد.

در این نمایشگاه آثاری از محسن وزیری مقدم، بهجت صدر، پروانه اعتمادی، حسین محجوبی، احمد وکیلی، منوچهر نیازی، هانیبال الخاص، صادق تبریزی، محمد غفوری‌منش، ترانه صادقیان، امیر سنجابی، محمدهادی فدوی، علیرضا کرمی، حمیدرضا حکیمی، محمد خلیلی، مهرداد ختایی، محسن دائی‌نبی و... عرضه خواهد شد.

این نمایشگاه جمعه 14 اسفند از ساعت 16 گشایش می‌یابد و تا 24 اسفند از ساعت 11 تا 21 در خانه هنر در خیابان شریعتی، ضلع شمال‌غربی پل صدر، شماره 1716 برپاست. آغاز فعالیت این مجموعه در ماه مهر، با نمایشگاهی منتخب از آثار 90 هنرمند بود که سه نسل نقاش ایران را دربر می‌گرفت. آثار این هنرمندان در سه بخش جداگانه بر اساس سن عرضه شدند.

با گذشت پنج ماه، از نخستین روزی که چراغ «خانه هنر» در تهران روشن شد، این خانه 400 هنرمند را در 16 نمایشگاه میزبانی کرده است .هنرمندان نقاش، خوش‌نویس، مجسمه‌ساز، عکاس و طراحی که آثارشان را در این گالری به نمایش گذاشتند بخشی از عواید خود را به برنامه جهانی غذا اختصاص دادند.