استقرار رایزن بازرگانی ترکیه در سرکنسولگری این کشور در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، "بیلگین آتالای" بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار رئیس و اعضای انجمن بازرگانان جوان ترکیه با استاندار آذربایجان شرقی گفت: رایزن بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در تبریز انتخاب شده و تا سه تا چهار ماه آینده فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد.

وی اظهار داشت: آغاز فعالیت رایزن بازرگانی سرکنسولگری ترکیه در تبریز فصل نوینی از توسعه روابط اقتصادی میان ایران و ترکیه را رقم خواهد زد.

سرکنسول ترکیه در تبریز همچنین پیشنهاد داد برای ارتقای سطح همکاری های اقتصادی و بازرگانی میان آذربایجان شرقی با استانبول، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز دفتری در این شهر ترکیه دایر کند.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در سخنانی با استقبال از استقرار رایزن بازرگانی در سرکنسولگری ترکیه در تبریز، اظهار داشت: از سوی وزارت خارجه کشورمان حضور یک رایزن بازرگانی از تجار تبریز در سرکنسولگری ایران در استانبول پیگیری خواهد شد تا ارتباطات اقتصادی طرفین به طور فزاینده ای تعمیق و مستحکم شود.