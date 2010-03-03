مسیر پیشرفت ایران باز شده است/ گیلان دژ مستحکم صیانت از فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر دررشت، محمود احمدی نژاد عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح خط تولید داورهای ضد سرطانی خاورمیانه اظهار داشت: دشمنان به یقین در اهداف خود موفق نخواهند شد زیرا ملت ایران یک مومن، بیدار، متحد و یک ملت آرمانی است و همه خواسته هایش را محقق خواهد کرد.



وی خاطرنشان کرد: امروز به فضل الهی هر روز اخبار حرکت پرشتاب ملت ایران به سمت قله های سعادت منتشر می شود و اگر از افق دورتری به ایران امروز نگاه شود مشاهده خواهیم کرد که یک ملت بزرگ و مصمم و با آرمانهای جهانی و تاریخی عزم خود را جزم کرده تا نه تنها همه نیازهای خود را به بهترین وجهی تامین کند بلکه به رغم دشمنانش همه مانع تراشی ها و حتی بی ادبی های سمتگران عالم را یکی پس از دیگری فتح کنند.

احمدی نژاد یادآور شد: یک زمانی اگر در ایران کاری می شد می گفتند یک تک ستاره ای پیدا شده و کاری کرده است که با کمک های دیگران انجام شده و ایرانیها نمی توانند این کار را انجام دهند اما امروز می بینید طیف وسیعی از خدمات، نوآوری ها، ابتکارات و... روزانه در ایران می جوشد و خلق می شود.

وی متذکر شد: امروز پیچیده ترین عرصه های علمی و فنی امروز به دست متخصصان و دانشمندان ایرانی باز می شود و دانش ایران زمین نه تنها در بسیاری از عرصه ها در مرزهای دانش حرکت می کند بلکه افتخار اصلی ما این است که قریب به اتفاق این دانشها بومی است.

ایران هرگاه روی پای خود ایستاده دنیا را تحت تاثیر قرار داده است

رئیس جمهوری تاکید کرد: امروز ملت بزرگ ایران خودش را پیدا کرده است در حالی که در یک دوره تاریخی ایران گم شده بود و از صحنه عالم ناپدید شده بودند و تجربه تاریخی می گوید هر گاه ملت ایران خودش را پیدا کند و روی پای خود بایستد دنیا را تحت تاثیر خود قرار می دهد و امروز این اتفاق افتاده است.

احمدی نژاد با اشاره به کارشکنیهای غربیها در مذاکرات هسته ای ایران یادآور شد: 5-6 سال قبل آنها به مذاکره کنندگان ما می گفتند ما به شما اعتماد نداریم باید 10 سال باید با ما مذاکره کنید، شاید بعد از 10 سال به شما اجازه دادیم که تحقیقات خود را پی بگیرید.

وی ادامه داد: در آن مقطع ملت ایران از رفتار آنها مایوس شد اما تصمیم گرفت خودش روی پای خود بایستد و کار را جلو ببرد.هر چه ایران مصمم آنها شروع کردن به فریاد و سر و صدا و هیاهو که ایران از اصل نباید این فناوری را داشته باشد و حتی غنی سازی کند.

احمدی نژاد تاکید کرد: حرفهای آنها غیرمنطق بود چرا که می گفتند ما حق ملت ایران در استفاده از انرژی هسته ای را به رسمیت می شناسیم اما غنی سازی را خیر.

رئیس جمهوری ادامه داد: آنها وقتی چرخه اول و دوم راه افتاد گفتند باید اینها را جمع کنید زیرا ایران نباید فناوری انرژی هسته ای را داشته باشد، تهدید کردند و قطعنامه علیه ملت ایران صادر کردند و آنقدر فریاد زدند که دیگر صداهایشان گرفته و از عرصه فریاد زدن هم حذف شده اند و کنار رفته اند.

وی با اشاره به توانمندیهای متخصصان ایرانی اظهار داشت: اما الان شرایط به گونه ای است که می گویند شما که انرژی هسته ای را دارید و کاری هم نمی توان کرد پس با ما همکاری کنید و با ما مبادله داشته باشید.

گیلان دژ مستحکم صیانت از موجودیت فرهنگی ایران است

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود گیلان را دژ مستحکم صیانت از موجودیت فرهنگی ایران خواند و تصریح کرد: مردمان خطه سرسبز گیلان همواره باعث افتخار کشور بوده اند و گیلان از جایگاههای رشد و صیانت از فرهنگ ایرانی و اسلامی بوده است.

وی افتتاح بزرگترین خط تولید داروهای ضد سرطانی خاورمیانه در رشت را نقطه جدید سازندگی در گیلان خواند و یادآور شد: تولید سالانه شش عنوان دارو با 24 قلم داروی ضد سرطانی که تا دو سال آینده به 35 نوع داروی ضد سرطانی افزایش خواهد یافت، اتفاقی نیست و حاصل تلاش متخصصان جوان ایرانی است.

احمدی نژاد تصریح کرد: با بهره برداری از خط تولید داروهای ضد سرطانی در رشت سالانه از خروج 10 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری می شود.

این خط تولید با سرمایه گذاری 450 میلیارد ریالی موسسه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام راحل با زیر بنای 10 هزار متر مربع در زمینی به مساحت 25 هزار متر مربع راه اندازی شده است.