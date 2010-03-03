نداشتن مدیریت در روستاها این مناطق را با چالش جدی مواجه می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، عباس علیجانی روز چهارشنبه در سومین همایش دهیاران استان زنجان با بیان اینکه دهیاریها، حلقه مفقوده زنجیره مدیریتی کشور طی سالهای گذشته بودند افزود: روستاهای کشور در عرصه های اقتصادی،‌ اجتماعی و اکولوژیک دارای ریشه و عقبه هستند.

وی با تشکیل این دهیاری ها طی شش سال گذشته و تشدید فعالیت دهیاریها در دولت نهم تعداد 70 هزار پروژه در مقایس های مختلف در روستاهای کشور انجام شده است ادامه داد: توجه به مناطق محروم را از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی بوده و تشکیل دهیاریها موجب ایجاد حلقه مدیریتی لازم در روستاها شده و روند موجود باید توسعه یافته و با رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی منسم و حساب شده طراحی شود.

معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور با تاکید بر اینکه روستاهای کشور در عرصه های اقتصادی،‌ اجتماعی و اکولوژیک دارای ریشه و عقبه هستند افزود: عدم توجه به این عقبه و برنامه ریزی برای بهره مندی هرچه بیشتر آنان از روستاها و شهرهای کشور با مشکلات و مسایل مختلفی رو به رو خواهد کرد.

علیجانی میانگین سرانه درآمد دهکهای اول،‌ دوم و سوم روستائیان را 500 هزار ریال عنوان کرد و گفت: بالا بردن سرانه درآمد،‌ توجه به مسایل فرهنگی که در مسایل اجتماعی مستتر شده، پرداختن به بخش اکولوژیک و طبیعت زیبای روستاها از مهمترین عوامل ماندگاری روستائیان در روستاها است.

وی با بیان اینکه نبود بازرگانی مناسب در روستاها موجب کاهش رونق اقتصادی افزود: این امر یکی از عوامل مهمی است که موجب کاهش درآمد روستاییان و مهاجرت آنان به شهرها می شود.