حاشیه های پنجمین روز جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به اجراهای پایانی بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، حاشیه های جشنواره نیز رو به اتمام است.

* جمعی از افغانی های مقیم تهران از اجرای محمد شریف غزل (هموطن افغانی)در بخش بین الملل در فرهنگسرای نیاوران دیدن کردند.

*محمدرضا آزاده فر مجری و کارشناس بیست و پنجمین جشنواره موسیقی فجر در پنجمین نشست پژوهشی جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا نکرد و این برنامه بدون مجری برگزار شد.

*یکی از مسئولان خانه موسیقی از برخی اجراهای جشنواره در بخش رقابتی ابراز رضایت کرده و خبر از استعدادهای درخشانی در این بخش می داد.

* در جلسه پرسش و پاسخ نشست پژوهشی یکی از تماشاگران حاضر در انتقاد به موضوعات انتخاب شده برای برگزاری نشست ها گفت موضوعات پژوهشی مورد بررسی اغلب بحث هایی تکراری و دور از موسیقی ایرانی است و هیچ انگیزه ای برای سئوال کردن ایجاد نمی کند .

*استقبال از اجرای ویژه اساتید موسیقی موجب شد تا گرمترین شب کنسرتها در تالار وحدت رقم بخورد ؛ در این اجرای ویژه معاون هنری ارشاد و دبیر جشنواره که همان مدیر دفتر موسیقی است نیز حضور داشتند.

*جلال ذوالفنون نوازنده سه تار در حالی که در شب دوم از اجرای گروه اساتید در جشنواره موسیقی فجر اجرای برنامه داشت اعلام کرد که به دلیل اینکه به تازگی از تور کنسرت آمریکا برگشته خسته است و در جشنواره موسیقی فجر کنسرتی برگزار نمی کند.

*اجرای موسیقی پاپ در مرکز همایشهای برج میلاد نسبت به تالار کشور از نظم وانضباط بهتری برخوردار است و این نکته رضایت نسبی مخاطبان را در بر داشته است.

* نبود بروشور در اجرای کنسرت ها همچنان مورد سئوال و اعتراض بود ، تماشاگران اجرای اساتید نیز به این موضوع اعتراض داشتند. برخی گروهها نیز اعلام داشته اند که خودشان بروشور برنامه شان را تهیه و توزیع کرده اند.

* ارتباط با روابط عمومی جشنواره مشکل است چرا که تلفن دستی مسئول روابط عمومی جشنواره خاموش و تلفن ثابت این واحد نیز بوق فاکس می زند.