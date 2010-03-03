127 روستای استان زنجان فاقد دهیاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اسماعیل بیگدلی روز چهارشنبه در سومین همایش دهیاران استان زنجان با اشاره به اینکه تاکنون به 73 روستای استان گازرسانی شده است، افزود: هم اکنون 55 روستا در دست اقدام برای انجام عملیات گازرسانی هستند.

وی با بیان اینکه 68 درصد جمعیت کشور در شهرها و 32 درصد در روستاها زندگی می کنند، ادامه داد: این در حالی است که 59 درصد جمعیت استان در شهرها و مابقی در روستاها ساکن هستند و این یک مزیت برای استان محسوب می شود چرا که هر خانوار روستایی علاوه بر تامین غذای خوب، امنیت غذایی دو خانوار شهری را نیز تامین می کند.

بیگدلی با اشاره به توزیع اعتبارات سال جاری دهیاریها که بالغ بر هفت میلیارد ریال بوده است، خاطر نشان کرد: از این میزان 2 میلیارد و 900 میلیون ریال برای ماشین آلات و 78 میلیون ریال اعتبار نیز برای تجهیز دهیاری ها در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان افزود: از 961 روستای استان، 446 روستای بالای 60 خانوار دارای دهیاری هستند که این میزان، 325 هزار و 950 نفر را تحت پوشش قرار می دهند.

در ادامه استاندار زنجان با اشاره به کسب رتبه اول کشور توسط استان در زمینه مسکن مهر و رتبه هفتم کشور در مسکن روستایی گفت: با رفع مشکلات موجود در زمینه مسکن مهر به جرات می توان گفت که طی سالهای آینده، هیچ فردی فاقد مسکنی در کشور وجود نخواهد داشت.

محمد رئوفی نژاد با بیان اینکه تسهیلات به صاحبان ملک شخصی، ساکنان بافت فرسوده و مسکن روستایی نیز بدون هیچ مشکل و مانعی ارائه می شود افزود: در خصوص تامین زمین مسکن مهر و نوع تماس با انبوه سازان نیز هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مناسب در این زمینه، ارائه تسهیلات در قالب بنگاه های زود بازده که تاکنون بخش زیادی از مشکلات را مرتفع نموده است ادامه داد: تعداد زیادی از جوانان فارغ التحصیل با مدارج علمی بالا با کسب مهارتهای مختلف می توانند از محل تسهیلات این بنگاه ها به خوبی استفاده نمایند.