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۲۳ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

رستمی به مهر خبر داد:

تولید نانوپودر با کاربردهای صنعتی در دانشگاه تبریز

تولید نانوپودر با کاربردهای صنعتی در دانشگاه تبریز

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز از تولید نانوپودر برای تولید قطعات سرامیکی خبر داد و گفت: تولید این مواد با همکاری وزارت صنایع اجرایی شده است.

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر به پروژه های تحقیقاتی این دانشگاه اشاره کرد و افزود: در راستای افرایش ارتباط دانشگاه و صنعت تفاهم نامه های همکاری با وزارت صنایع به امضا رسید که از آن جمله می توان به تولید نانوپودرها اشاره کرد. 

وی ادامه داد: هدف دانشگاه از تولید این نوع  نانوپودرها، ایجاد خواص فیزیکی بهبود یافته در قطعات سرامیکی است که هم اکنون این پژوهش در گروه مکانیک دانشگاه تبریز در حال انجام است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز به کاربردهای نانوپودرها اشاره کرد و گفت: این مواد به منظور پوشش دهی در صنایع خودروسازی، تولید قطعات و در صنایع بهداشتی برای تولید کرم های شفاف کننده پوست به کار می رود.   

وی شناسایی آلودگی ها را از دیگر کاربردهای این مواد نام برد و توضیح داد: ذرات نانوپودرها با استفاده از خواص سطحی خود به یک محلول حاوی آلودگی مانند باکتری یا سلول سرطانی چسبیده، تغییر رنگ داده و موجب شناسایی آلودگی می شود.

رستمی در مورد پروژه هایی که با بودجه متمرکز دانشگاه به انجام می رسد به پروژه ساخت روکش های پلیمری اشاره کرد و گفت: با استفاده از این روکش های پلیمری استحکام اهداف عایق کاری افزایش می یابد که این پروژه در گروه شیمی دانشگاه در حال انجام است.

وی ادامه داد: از دیگر پروژه های نانو که برای دانشگاه در اولویت قرار دارد نانو مواد بوده که در گروه های شیمی و فیزیک دانشگاه در حال انجام است و کاربرد این نانو مواد کوچک کردن اندازه ذرات درحد نانومتر و ایجاد تغییرات در خواص فیزیکی و شیمیایی آنها است.  

کد مطلب 1045179

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