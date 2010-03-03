گردهمایی مدیران دفاتر منابع انسانی استانهای شمالغرب کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این گردهمایی یک روزه با حضور مدیران کل و روسای گروه ها و کارشناسان دفاتر منابع انسانی استانداری های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان در سالن شماره چهار استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.

بررسی مشکلات پیش روی دفاتر منابع انسانی و تحول اداری استانهای منطقه، آسیب شناسی برنامه های تحول اداری و برنامه ریزی برای اجرای برنامه های تحول اداری در سال 1389 در قالب برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، از مهمترین اهداف برگزاری این گردهمایی بود.

در این گردهمایی در خصوص مسایل و مشکلات اجرایی قانون مدیریت کشوری، نحوه تقسیم کار و تعیین شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 88 دستگاههای اجرایی استانها بحث و تبادل نظر شد.

بیان تجارب موفق استان ها طی سال 88 و برقراری روابط و جلسات بین استانی، بحث و بررسی در خصوص میزان تفویض اختیارات صورت گرفته در برنامه چهارم و لزوم تداوم و توسعه آن در برنامه پنجم، بررسی راهکارهای مناسب بر ایجاد انگیزش و تشویق و ترغیب مدیران و کارشناسان مرتبط با تحول اداری در استانداری ها و سایر دستگاههای اجرایی استان از دیگر موضوعات مطروحه در این گردهمایی بود.

