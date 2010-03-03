به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مسئول این نشریه در سرمقاله آن عنوان کرده‌است: نشریه "سازمان برتر" با هدف توسعه دانش مدیریت،‌ پرداختن به مهارتهای مورد نیاز مدیران و سرپرستان، ‌ایجاد پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه، استخراج دانش پنهان (تجربیات) جامعه، آشنایی با فرهنگ تجارت بین‌‌المللی،‌ معرفی سازمانها و موسسات آموزشی و انتشاراتی فعال در عرصه توسعه دانش، مهارتهای مدیریتی و سازمانی و همچنین بررسی مسائل روز مدیریت و حوزه‌های تاثیرگذار بر آن، فعالیت خود را آغاز کرده‌است.

در اولین شماره از مجله "سازمان برتر" مقالاتی چون "نقش و جایگاه منشی در سازمان"، "مدیریت ریسک"، "مدیریت علمی و جایگاه امروز آن"، "مالیات بر ارزش افزوده"، "ترازیابی" و "فرهنگ کار و تجارت در آلمان" را می‌توان مطالعه کرد.

از نویسندگان و مترجمانی که با این نشریه همکاری کرده‌اند می‌توان به راحله حسن‌ِزاده، دکتر فتح‌اله نجفی، شیلا ساسانی‌نیا، تیمور غفاری، سید محمدرضا جوادیان، محمد حسین جعفری نسب،‌ علی غلامی و دکتر کامران صحت اشاره کرد.

دوماهنامه "سازمان برتر" در 88 صفحه و به قیمت 2000 تومان منتشر شده‌است.

