نخستین همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی خالقی ظهر چهار شنبه در افتتاحیه این همایش در هتل پردیسان مشهد افزود : همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم به پیشنهاد مرتضوی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و حمایت های اسماعیلی دادستان وقت و پیگیری های ذوقی برنامه ریزی شد.

دبیر همایش پیشگیری از وقوع جرم ، در تشریح اهداف برگزاری این همایش اظهار داشت: برخی از اهداف همایش عبارتند از تعیین راهبردها و سیاست های پیشگیری از وقوع جرم، اتخاذ تدابیر مناسب، جامع و اثر بخش به منظور ارزیابی و سامانمند کردن طرح ها، لوایح و راهبردها و توجه به مشارکت مردم در این زمینه است.

دبیر همایش پیشگیری از وقوع جرم در رابطه با چهار پنل در نظر گرفته شده در این همایش تصریح کرد: مدیریت پیشگیری از جرم در ایران و مطالعه تطبیقی، پیشگیری اختصاصی، شهر – دولت و مردم و پیشگیری از جرم و در نهایت ارائه و بررسی تجارب سازمانها و نهادها در امر پیشگیری از وقوع جرم پنل هایی است که در این همایش ارائه می شود.

وی از ارائه حدود 60 مقاله در این همایش خبر داد و افزود: در پایان همایش از 12 مقاله برتر تقدیر به عمل می آید.

حدود 600 نفر از قضات عالی رتبه کشوری، دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، روسای کل دادگستری های کشور، دادستان های مراکز استان های کشور و جمع کثیری از اساتید به نام هیئت های علمی دانشگاهها حضور داشتند.

