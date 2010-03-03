به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کانون فرهنگی و تربیتی فاطمة‌الزهرا (س) آموزش و پرورش ناحیه سه این شهرستان، به دنبال ثبت هزاره جهانی شاهنامه در فهرست رویدادهای فرهنگی سازمان علمی فرهنگی و تربیتی (یونسکو) در سال 2010 این باشگاه دانش‌آموزی در کرج را برپا کرده است.

این باشگاه در قالب کارگاه‌های متعدد فرهنگی و هنری با موضوعات مرتبط با شاهنامه و با بهره‌گیری از انواع مهارت‌ها و رشته‌های هنری کار خود را آغاز کرده است.

باشگاه دانش‌آموزی بنیاد فردوسی در بخش‌های مختلف نظیر روایتگری داستان‌های شاهنامه، آشنایی با مفاخر علم و ادب ایران، کتابخانه تخصصی شاهنامه برای کودکان، نقالی و نمایش، آموزش هنرهای شاهنامه، موسیقی و نقاشی و .... میزبان دانش‌آموزان علاقمند خواهد بود.

همچنین نخستین بازی فکری جورچین برپایه نقاشی قهوه‌خانه‌ای، راه‌اندازی بازی‌های رایانه‌ای عصر پهلوانان برپایه داستان‌های شاهنامه در فهرست ویژه برنامه‌های ستاد جشن‌های هزاره جهانی شاهنامه قرار دارد.

مراسم اختتامیه این باشگاه روز 15 اسفندماه جاری با حضور مسئولان فرهنگی و هنرمندان در محل کانون فرهنگی و تربیتی فاطمة‌الزهرا (س) انجام می‌شود.