طرح بزرگ نهضت تفسیر قرآن مجید (پیوند با نور) آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام علی مبشری، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز طرح بزرگ قرآنی پیوند با نور با اعلام این خبر گفت: قرآن یکی از موهبت های بزرگ خداوند است که به پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و از طریق او به امت اسلامی ارزانی شده است. قرآن کتاب نور و صحیفه هدایت است. اگر مسلمانان علوم قران را فرا گیرند، و با معارف آن آشنا شوند، قطعا" بهترین امت های روی زمین خواهند بود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم در ادامه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم گسترش معنویت در دانشگاه گفت: گسترش معنویت نیاز به ابزار دارد و بهترین ابزار در این زمانه پرفتنه، قرآن است و امام علی (ع) در این زمینه می فرمایند: "هر وقت فتنه ها به شما حمله ور شدند به قرآن تمسک جویید" و مطمئنا" انس با قرآن، نقش بسیار عظیمی در آگاهی بخشی، بصیرت و مقابله با تهاجم فرهنگی دارد.

وی با اشاره به فضیلت قرآن خاطر نشان کرد: اهمیت قرآن نه فقط در تلاوت، تدبر، شنیدن، نگاه کردن به آیات نورانی آن، بلکه در عمل نمودن به بایدها و نبایدها و استخراج و استنباط علوم بی نظیر و مهم آن است، فضیلت و اهمیت قرآن بر کسی پوشیده نیست، در عظمت و فضیلت قرآن همین مقدار بس است که کلام خداوند متعال است که بر حضرت محمد(ص) نازل گردیده یعنی فضیلتی دارد هم از ناحیه ای که آمده یعنی از طرف خدا و فضیلت دیگرش نیز به محل نزولش که قلب پیامبر اکرم (ص) است.

مبشری ادامه داد: قرآن کتابی است که برای نجات بشر از نادانیها و هدایت کننده به سوی دانایی هاست و تضمین کننده مجد و عظمت و سعادت همیشگی برای کسی است که به برنامه هایش عمل کند، در عالم هستی هیچ کتابی در فضیلت و برتری به پایه قرآن نمی رسد؛ زیرا نه تنها قرآن خلاصه و عصاره تعلیمات همه انبیاء الهی است، بلکه از همه موجودات آفرینش برتر و والاتر است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم در ادامه با اشاره به شناخت و درک حقایق قرآن افزود: قرآن کلام خدا و تجلی اسم جامع و اعظم الهی که همه بشریت و اندیشه های حقیقت جو را به تدبر در آن فرا می خواند، قرآن به عنوان کتاب هدایت و راهنمای برای انسان همه صحنه های زندگی مادی و معنوی او را در برمی گیرد.

وی گفت: فضای بی کران حقایق قرآن در راستای رسیدن انسان به کمال از جنین تا جنان و از ملک تا ملکوت و از ذره تا کهکشان را فرا می گیرد. در یک جمله قرآن همه لوازم هدایت و تربیت انسان را در خود نهفته دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از ویژگی ممتاز و منحصر به فرد حقایق قرآنی، عمق و ژرفای شگفت آور آن است افزود: قرآن مانند یک چشمه جوشان است که همیشه بر بشریت جاری است. تاریخ نیز نشان داده است که راز جاودانگی و ماندگاری قرآن در طول زمان، تازگی و طراوت همیشگی آن برای افکار و اندیشه های بشر همین عمق و ژرفای حقایق آن است که همچون دریای بی کران غواصان فکر و فهم را جذب خود نموده و هیچ گاه به نقطه پایان نمی رسد.

وی بیان داشت: یکی از راهها و شرایط شناخت قرآن درک و فهم حقایق قرآنی،( هر چند فهم تمام ژرفای آن اختصاص به راسخان علم یعنی اهل بیت عصمت و طهارت (ع) دارد ) تدبر و تفکر است.

مبشری افزود: قرآن تجلی خداست و مخاطب آن فطرت زوال ناپذیر آدمی در هر عصر و نسل و نژاد، بدین جهت پیام قرآن در بر دارنده ژرف فرازمانی، و فرا مکانی و جهان شمول است. به همین جهت همه محققان ژرف اندیش که در محضر حقایق قرآن زانو بزنند و با جرات و شهامت سوالات شان را مطرح کنند، می توانند در خور خود پاسخ دریافت کنند و نباید به بهانه های چون تفسیر به رای ممنوع است (که ممنوع است) از تفسیر قرآن و فهم و ارائه حقایق آسمانی آن خودداری نمایند.

وی در ادامه افزود: طرح بزرگ تفسیر قرآن مجید (پیوند با نور) با هدف آشنایی دانشجویان با علوم قرآنی از جمله علم تفسیر قرآن و ارزش آن، آشنایی با محتوا و آموزه های سوره های قرآن کریم، از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

مبشری در پایان گفت: در این طرح که به صورت روزانه برگزار می شود درصدد این هستیم تا هر روز تعدادی چند از آیات نورانی قرآن را به همراه تفسیر آن که از منابعی همچون تفاسیر نور، نمونه، المیزان و شواهد التنزیل استفاده شده، تهیه و چاپ و انتشار داده و در سطح خوابگاههای دانشجویی پخش نموده و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

وی گفت: پس از پایان ترم و مطالعه، تحویل گرفته و در ترم های آینده آن را در اختیار دانشجویان دیگر قرار دهیم .

بدین صورت دانشجویان در مدت چهار سال با تفسیر تمامی قرآن آشنا خواهند شد و در پایان هر ترم از افراد شرکت کننده در طرح آزمون گرفته خواهد شد و به دانشجویان ممتاز هدایایی همچون کمک هزینه سفر حج عمره، عتبات عالیات و مشهد مقدس اهدا خواهد شد.