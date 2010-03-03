به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: جین پیر کوپنول Jean-pierre coppenolle از کشور بلژیک به عنوان نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه‌سواری UCI برای نظارت بر بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی آذربایجان تعیین شده است.

مدیر تور بیست و پنجم دوچرخه سواری آذربایجان در ادامه اظهار داشت: بیست و پنجمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری آذربایجان تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری آذربایجان با ربع قرن و با برگزاری منظم 24 ساله یکی از قدیمی‌ترین تور کشور و آسیا که از 13 تا 18 اردیبهشت سال 89 برگزار می‌شود.

فخاری خبر از مسیر و زمان جدید برگزاری بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی آذربایجان تاکید کرد: مسئولان فنی تور بیست و پنجم مسیر جدید را به اداره کل تربیت‌بدنی ارائه دادند و در ربع قرن برگزاری این رویداد بزرگ ورزشی منطقه و کشور رکابزنان در شش مرحله با هم رقابت می‌پردازند.

وی اضافه کرد: با افزایش امکانات سخت‌افزاری مناسب در این تور، موجبات ارتقای سطح کیفی این تور و جشن را در ربع قرن برگزاری فراهم خواهیم کرد و در سال‌های آتی تیم‌های خارجی بیشتری در آن شرکت می‌کنند.