بیداری و آگاهی مسلمانان راهی برای دستیابی به وحدت جهان اسلام است

محمد رحیم متفکر و اندیشمند مسلمان از جمهوری آذربایجان در نشست علمی بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی اظهار داشت: اسلام برای رویارویی با فتته گرایی و فرقه گرایی آمده است.

وی افزود: در تاریخ شاهد بسیاری از مسائلی به نام اسلام بوده ایم که از اسلام دور بوده است. برای مثال قتلهایی که در زمان امویان صورت گرفت هیچ ارتباطی با اهل تسنن نداشت و جنگهای عثمانی و صفوی دارای اهداف سیاسی بود و ارتباطی با تشیع و تسنن نداشت، امروز نیز گاهی عده ای از این شرایط سوء استفاده و تلاش می کنند که این مسئله را تعمیق کنند.

این متفکر آذربایجانی تأکید کرد که مناقشات و تنشهایی که در کشورهای عراق و افغانستان و سومالی وجود دارد در زمره اختلافات بین مذهبی نیست و تنها اهداف سیاسی را دنبال می کند.

وی یاد آور شد : در جهان اسلام باید تلاش کنیم به وحدت دیدگاه ها دست یابیم. درحال حاضر احساس می کنیم که امت ما بیدار است و این بیداری میان فرزندان امروز اسلام وجود دارد از این رو باید با گسترش آگاهی آنها را برای مقابله با دشمن استکباری آماده کنیم.

