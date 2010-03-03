حوزویان رسالت خود را در تحکیم وحدت اسلامی ایفا کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن غرویان همزمان با هفته وحدت در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم، ضمن تبریک میلاد حضرت محمد(ص) و امام صادق(ع) گفت: نقش حوزویان در راستای تحکیم وحدت در امت سلامی بسیار مهم است چرا که بیشک تنها افرادی میتوانند وحدت را در امت اسلامی و جامعه نهادینه کنند که خود دارای جایگاه فرهنگی فاخری باشند.
وی با بیان این که راه عزتمندی امت اسلام در گرو وحدت هوشمندان آنها است تصریح کرد: با توجه به تعالیم اسلامی و آیات و روایات متعدد، اگر مسلمانان میخواهند به عزت برسند راه آن تنها در سایه وحدت است .
این استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم همچنین گفت: تاریخ اسلام به خوبی نشان داده که تفرقه هیچگاه نمیتواند سبب عزت امت مسلمان شود و آنچه سبب اقتدار جامعه اسلام شده و میشود حفظ وحدت و یکپارچگی است و این که در برابر ترفندهای دشمنان جامعه اسلامی با حفظ هوشیاری و وحدت واکنش مناسب داشته باشیم.
غرویان اضافه کرد: بر اساس تعالیم اسلامی ما مکلف به عزت بخشی به دین اسلام و مسلمانان هستیم و راه تحقق این مهم هم درگرو وحدت و اتحاد امت اسلام است.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه خواستار نقش آفرینی بیشتر حوزویان در تحکیم وحدت اسلامی شد.
