88 کشته و زخمی در انفجارهای بعقوبه/ اعترافات جدید متهمان چهارشنبه خونین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انفجارهای صبح امروز بعقوبه (مرکز استان دیاله) در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، در اماکن امنیتی و بیمارستانی رخ داد که تاکنون 33 نفر را به کام مرگ کشانده است.

بر این اساس، بیش از 55 نفر دیگر نیز در این انفجارهای زنجیره ای زخمی شده اند.

انفجارهای زنجیره ای صبح امروز در شهر بعقوبه عراق (در شمال شرقی بغداد) با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک مرکز پلیس آغاز شد، سپس یک خودروی دیگر در نزدیکی شورای استانداری شهر منفجر شد.

بر این اساس، در انفجار سوم یک شخص انتحاری خود را در کنار بیمارستان اصلی شهر بعقوبه منفجر کرد و در انفجار چهارم یک خودروی بمب گذاری شده دیگر در نزدیکی مرکز امدادرسانی شهر بعقوبه منفجر شده است.

پیش از این، "صفا حسین" مشاور امنیت ملی عراق درباره سوء استفاده القاعده از شکاف امنیتی ایجاد شده در زمان انتخابات پارلمانی و بعد از آن هشدار داده بود.

انتخابات پارلمانی عراق هفتم مارس (16 اسفندماه) برگزار می شود.

از سوی دیگر، سرهنگ "قاسم عطا" سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد، جزئیات بیشتری از انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد در آگوست 2009 که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت، را منتشر کرد.

وی در یک کنفرانس خبری در بغداد اظهار داشت: اخیرا دو تن از متهمان انفجارهای چهارشنبه خونین بغداد به این مسئله که یک تبعه سوریه و یک عربستانی در انجام عملیات تروریستی دخیل بوده اند، اعتراف کرده اند.

براین اساس، "محمد خالد سعید" و "عبدالرحمان یاسین ترکی" دو تروریست عراقی این اعترافات را داشته اند.