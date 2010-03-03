17 سال پرواز بدون سانحه در کرمان/ خطای انسانی عامل 95 درصد سوانح

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امیر سرتیپ پدرام خوشکار روز چهارشنبه در جشن 17 سال پرواز بدون سانحه در هوانیروز کرمان اظهار داشت: هوانیروز کرمان یکی از فعال ترین واحدهای هوایی ارتش می باشد و بخصوص در بحث درگیری با اشرار و مبارزه با قاچاق مواد مخدر نقش تعیین کننده دارد.

وی افزود: با این وجود طی 17 سال گذشته هیچ حادثه هوایی در این مرکز روی نداده است که نشان از سطح بالای ایمنی دارد.

وی با اشاره به نیروی انسانی متخصص و ماهر در هوانیروز کرمان گفت: در واقع 95 درصد حوادث هوایی از خطای انسانی ناشی می شود.

فرمانده هوانیروز کرمان با تاکید بر استراتژیک بودن ایمنی در واحدهای پروازی گفت: در صورت نظم و انضباط و نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر یک واحد سالها بدون سانحه خواهد بود.

وی تخصص و مهارت را یکی از مهمترین عوامل کاهش سوانح هوایی دانست و گفت: فعالیت و پویایی در کنار آرامش می تواند منجر به دقت شود درحالیکه در نقطه مقابل درزمان افسردگی خطای انسانی افزایش می یابد.

سرتیپ خوشکام گفت: در انجام یک پرواز خوب در یک ماموریت پروازی 32 نفر نیروی متخصص نیاز است که نقش مستقیم در پرواز دارند و همانند یک زنجیر به هم متصل هستند که نقش هر یک در انجام پرواز بدون سانحه تعیین کننده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری تاکنون سه هزار و 944 پرواز در هوانیروز کرمان انجام شده است.