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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۴۱

فرمانده هوانیروز کرمان:

17 سال پرواز بدون سانحه در کرمان/ خطای انسانی عامل 95 درصد سوانح

17 سال پرواز بدون سانحه در کرمان/ خطای انسانی عامل 95 درصد سوانح

کرمان - خبرگزاری مهر:سرتیپ خوشکام فرمانده هوانیروز کرمان با اشاره به برگزاری جشن 17 سال پرواز بدون سانحه در هوانیروز کرمان گفت: مهمترین عامل بروز سوانح هوایی خطای انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، امیر سرتیپ پدرام خوشکار روز چهارشنبه در جشن 17 سال پرواز بدون سانحه در هوانیروز کرمان اظهار داشت: هوانیروز کرمان یکی از فعال ترین واحدهای هوایی ارتش می باشد و بخصوص در بحث درگیری با اشرار و مبارزه با قاچاق مواد مخدر نقش تعیین کننده دارد.

وی افزود: با این وجود طی 17 سال گذشته هیچ حادثه هوایی در این مرکز روی نداده است که نشان از سطح بالای ایمنی دارد.

وی با اشاره به نیروی انسانی متخصص و ماهر در هوانیروز کرمان گفت: در واقع 95 درصد حوادث هوایی از خطای انسانی ناشی می شود.

فرمانده هوانیروز کرمان با تاکید بر استراتژیک بودن ایمنی در واحدهای پروازی گفت: در صورت نظم و انضباط و نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر یک واحد سالها بدون سانحه خواهد بود.

وی تخصص و مهارت را یکی از مهمترین عوامل کاهش سوانح هوایی دانست و گفت: فعالیت و پویایی در کنار آرامش می تواند منجر به دقت شود درحالیکه در نقطه مقابل درزمان افسردگی خطای انسانی افزایش می یابد.

سرتیپ خوشکام گفت: در انجام یک پرواز خوب در یک ماموریت پروازی 32 نفر نیروی متخصص نیاز است که نقش مستقیم در پرواز دارند و همانند یک زنجیر به هم متصل هستند که نقش هر یک در انجام پرواز بدون سانحه تعیین کننده است.

وی اضافه کرد: در سال جاری تاکنون سه هزار و 944 پرواز در هوانیروز کرمان انجام شده است.

 

کد مطلب 1045191

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