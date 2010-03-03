عملیات اجرایی بزرگترین شهر بازی شمال کشور در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه عظیم که نمونه ای از تلاش شورای شهر و شهرداری در راه تبدیل ساری به کلان شهری توسعه یافته بوده به عنوان بزرگترین پروژه عظیم شهر بازی شمال کشور خواهد بود.

پروژه عظیم نخستین شهر بازی شمال کشور با سرمایه گذاری 400 میلیارد ریالی توسط شرکت سرمایه گذاری بهشت روشن البرز آغاز شده که قرار است ظرف 36 ماه به بهره برداری کامل برسد.

سیدعلی حجازی، شهردار مرکز استان در آئین آغاز عملیات اجرایی این پروژه در سخنانی با اشاره به اینکه احداث یک شهرداری مناسب و مدرن و مجهز برای مرکز استان در فضایی وسیع با مختصاتی که در سطح استان بی نظیر بوده پروژه ای است که در سومین دوره شورای شهر ساری آغاز شده است افزود: بر اساس پیش نویس قرارداد اولیه که بین نماینده شورای اسلامی شهر و شرکت سرمایه گذاری منعقد شده این شهربازی در زمینی به مساحت 7.4 هکتار با مجوزهای لازم احداث می شود.

وی با بیان اینکه شرکت سرمایه گذار بر اساس برآورد اولیه با حداقل سرمایه 400 میلیارد ریال به اجرای پروژه خواهد پرداخت خاطر نشان کرد: سرمایه گذار متعهد شد پروژه فوق را پس از ساخت، 10 درصد فروش را به شهرداری تعلق دهد.

شهردار ساری با اشاره به اینکه پروژه شهر بازی بزرگترین پروژه ای بوده که در راستای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در دستور کار مدیریت شهری ساری قرار گرفت اظهار داشت: جذب سرمایه گذار همواره ا مسائل غامض و بعضا دست نیافتنی برای مدیریت شهری در مرکز استان بوده است.

به گفته وی، این پروژه نقطه عطفی در فعالیت های مدیریت شهرداری خواهد بود و شهر ساری را به عنوان یکی از نمادهای زیبای شهرسازی مدرن در شمال کشور مبدل خواهد کرد.