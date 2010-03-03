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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

انتخابی جام ملت‌های آسیا/

استرالیا جواز حضور در مسابقات جام ملت‌های 2011 را کسب کرد

استرالیا جواز حضور در مسابقات جام ملت‌های 2011 را کسب کرد

تیم ملی فوتبال استرالیا با برتری مقابل اندونزی صدرنشین جدول رده بندی گروه 2 مسابقات انتخابی جام ملتهای 2011 آسیا شد و جواز حضور در این پیکارها را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار از هفته ششم و پایانی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 12:30 امروز تیم ملی فوتبال استرالیا در ورزشگاه سان کراپ شهر بریسبین به مصاف اندونزی رفت و با برتری یک برصفر مقابل این تیم جواز صعود در پیکارهای قطر را بدست آورد.

تک گل پیروزی بخش تیم ملی فوتبال استرالیا را در این بازی میلیگان در دقیقه 42 به ثمر رساند و زمینه ساز صعود تیمش به مسابقات جام ملت‌های 2011 آسیا شد.

در دیگر دیدار این گروه امشب تیم‌های عمان و کویت در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط به مصاف هم می روند. برنده این دیدار، استرالیا و دیگر تیم‌های برتر آسیا را در مسابقات جام ملت‌های 2011 همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 1045193

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