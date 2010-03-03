به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار از هفته ششم و پایانی مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 12:30 امروز تیم ملی فوتبال استرالیا در ورزشگاه سان کراپ شهر بریسبین به مصاف اندونزی رفت و با برتری یک برصفر مقابل این تیم جواز صعود در پیکارهای قطر را بدست آورد.

تک گل پیروزی بخش تیم ملی فوتبال استرالیا را در این بازی میلیگان در دقیقه 42 به ثمر رساند و زمینه ساز صعود تیمش به مسابقات جام ملت‌های 2011 آسیا شد.

در دیگر دیدار این گروه امشب تیم‌های عمان و کویت در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط به مصاف هم می روند. برنده این دیدار، استرالیا و دیگر تیم‌های برتر آسیا را در مسابقات جام ملت‌های 2011 همراهی خواهد کرد.