23 میلیارد ریال اجاره ودیعه مسکن به مدد جویان کمیته امداد گیلان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حسین علیمحمدی به مناسبت سالروز تاسیس نهاد کمیته امداد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در این مدت کمیته امداد استان گیلان افزون بر چهار هزار و 200 میلیارد ریال مستمری ماهانه به مددجویان عادی و طرح شهید رجایی پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این ارائه خدمات بهداشتی درمانی به خانواده های تحت پوشش یکی دیگر ازاولویتهای اساسی امداد بوده که طی این مدت 298 میلیارد ریال هزینه و پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان افزود: با توجه به اهمیت و رشد واعتلای فرهنگی و اعتقادی، تحکیم مبانی خانواده، بهبود سطح تحصیلی مدد جویان در سه دهه اخیر اداره فرهنگی و آموزشی کمیته امداد استان گیلان برای اجرا و تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی افزون بر 200 میلیارد ریال هزینه کرده است.

وی با اعلام اینکه ساخت مسکن و سرپناه برای خانوادههای محروم و نیازمند از محورهای مهم و اساسی در سراسر کشور است، افزود: کمیته امداد گیلان در سه دهه اخیر 52 هزار و 900 واحد مسکونی در شهرو روستا، فضاهای خود کفایی و دیگرجایگاهها و فضا های مورد نیاز مدد جویان را احداث،ا تعمیر و باز سازی کرده ودراین مدت بیش از 453 میلیارد ریال هزینه شده است.

علیمحمدی افزود: ایجاد زمینه های مساعد برای انجام کار و اشتغال برای افراد مستعد و واجد شرایط با رویکرد بهبود سطح زندگی مدد جویان ودر نتیجه ترویج کار وتلاش بین افراد خانوادههای تحت حمایت با برنامه ریزیهای هدفمند و جدیت کارشناسان و دست اندرکاران مجرب دنبال می شود.

وی گفت: کمیته امداد استان گیلان برای تحقق این مهم در سه دهه اخیر طرح اشتغال و خود کفایی را با اعتباری بر 388 میلیارد ریال در زمینه های تولیدات کشاورزی، شیلات، دامپروری، صنایع دستی و امور خدماتی برای خانوادههای تحت حمایت به اجرا گذاشته شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان افزود: طرح اکرام ایتام از جمله برنامه هایست که در دهه اخیر از سوی مردم خیر و شریف گیلان مورد توجه قرار گرفته و رسیدگی به امور معیشتی و مسائل معنوی و روحی فرزندان یتیم مورد اقبال همگانی واقع شده است بطوریکه دراین مدت مردم شریف استان گیلان برای حمایت ازایتام 52 میلیارد و380 میلیون ریال به حساب این عزیزان پرداخت کرده اند.

وی اعلام کرد: درکنارسایر اقدامات حمایتی کمیته امداد گیلان، کمک به خسارت دید گان حوادث، یاری خانوادههای زندانیان، توزیع آرد درمیان مدد جویان روستای فاقد نانوای ازدیگراولویتهای امور امدادی وحمایتی این نهاد بوده است.

علیمحمدی افزود: در 31 سال گذشته افزون بر 34 میلیارد و 200 میلیون ریال برای خسارت دیدگان حوادث، 51 میلیارد و 500 میلیون ریال برای حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند و 35 میلیارد و 400 میلیون ریال برای تامین آرد مدد جویان در روستاهای فاقد نانوای هزینه و 325 میلیارد ریال وام قرض الحسنه نیزبه مدد جویان پرداخت کرده است.

وی بیان داشت: درراستای گسترش سیره و سنت ائمه معصومین (ع) و تعالیم عالیه اسلام کمیته امداد کمک به ازدواج جوانان را در برنامه های حمایتی خود قرارداده ودراین مدت 110 میلیارد ریال کمک هزینه تامین جهیزیه و هدیه ازدواج به نو عروس ودامان پرداخت کرده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: مردم نیکو خصال گیلان که همواره درانجام برنامه های حمایتی و امدادی یارو یاور و همگام کمیته امداد استان بوده اند به یاری محرومان و نیازمندان شتافته و با شرکت در برنامه های جشن نیکوکاری و جشن عاطفه ها و دیگر کمکها درزمینه صدقات و وجوهات امانی از محرومان استان دستگیری کرده اند.

وی یاد آورشد: توزیع بیش از 867 هزارقطعه بن غیر نقدی به ارزش 290 میلیارد ریال درمیان اقشار کم بضاعت استان، کمک به رفع سوء تغذیه پنج هزار کودک زیر شش سال با هزینه چهار میلیارد و 950 میلیون ریال، پیگیری و پاسخ به 260 هزار فقره از نامه های مردمی درسفرهای ریاست جمهوری و پرداخت 245 میلیارد ریال برای رفع مشکلات آنان، پرداخت 160 میلیارد ریا ل سود سهام عدالت به 205 هزارنفرازمدد جویان و کمک به معافیت سربازی دو هزارنفرازفرزندان خانوادههای کم بضاعت از دیگر اقداماتی بوده است که درکارنامه 31 ساله خدمت رسانی کمیته امداد امام خمینی استان گیلان به محرومان کم بضاعت ثبت شده است.