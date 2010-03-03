به گزارش خبرگزاری مهر، از روابط عمومی مرکز هنرهای نمایشی به همت این مرکز وبا همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان‌های خراسان رضوی، گلستان و خراسان شمالی تور 20روزه نمایش"دزدآب" به کارگردانی هادی مرزبان برگزار می‌شود.

نمایش"دزدآب" که در ارتباط با امام رضا(ع) است از اول اردیبهشت ماه 89اجراهای خود را در مشهد مقدس،استان گلستان وخراسان شمالی آغاز می‌کند. مرکز هنرهای نمایشی برگزاری این تورها را در راستای تعامل نزدیک‌تر بین هنرمندان شهرستانها وگروه‌های حرفه‌ای مرکز برپا می‌کند.

نمایش "دزدآب" با حضور بازیگرانی چون مصطفی عبدالهی، عباس توفیقی، اکبر رحمتی، مجید رحمتی، علی خازنی و محمد علایی در بخش ویژه هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی وبیست وهشتمین جشنواره بین‌المللی تئاترفجر به صحنه رفت.