به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز (چهارشنبه) با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های کاوه تهران و تربیت یزد از گروه "الف" آغاز شد که این دیدار با نتیجه تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.

با این تساوی تیم تربیت یزد 25 امتیازی شد و جایگاه خود را در رده دوم گروه "الف" استحکام بخشید و تیم کاوه تهران نیز با 18 امتیاز به رده هشتم جدول صعود کرد. هدایت تیم کاوه بر عهده حسین فرکی و تیم تربیت یزد برعهده یحیی گل محمدی است.

برنامه ادامه دیدارهای هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

پنجشنبه - 13/12/88

* مس رفسنجان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نوش آباد رفسنجان

* ایرانجوان بوشهر - شموشک نوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* نفت آبادان - داماش لرستان، ساعت 14:30، ورزشگاه خوزستان

* شهرداری تبریز - شاهین اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* سپاهان نوین اصفهان - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:30، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* پیام مشهد - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد

(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم پیام مشهد توسط کمیته انضباطی در تاریخ فوق برگزار می شود.)

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 32 امتیاز

2- تربیت یزد 25 امتیاز

3- صنعت نفت آبادان 24 امتیاز

4- اتکا گلستان 23 امتیاز

5- پیام مشهد 21 امتیاز(یک بازی کمتر)

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13- داماش لرستان 9 امتیاز

14- شاهین اهواز 6 امتیاز (سه بازی کمتر)

گروه ب:

جمعه - 14/12/88

* آلومینیوم هرمزگان - شن‌سا اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* پتروشیمی تبریز - داماش گیلان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز

* فولاد نوین اهواز - برق شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* کوثر لرستان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی خرم آباد

* مهرکام پارس تهران - نفت تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر

* شیرین فراز کرمانشاه - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

(این مسابقه در صورت رفع تعلیق از تیم شیرین فراز کرمانشاه توسط کمیته انضباطی در تاریخ فوق برگزار می شود.)

جدول رده بندی گروه ب:

1- نفت تهران 27 امتیاز

2- برق شیراز 23 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- آلومینیوم هرمزگان 22 امتیاز

4- مس رفسنجان 21 امتیاز(تفاضل گل 3+)

5- داماش گیلان 21 امتیاز(تفاضل گل 2+)

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13- گل گهر سیرجان 13 امتیاز

14- کوثر لرستان 11 امتیاز