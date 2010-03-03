به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی روزسه شنبه در مراسم رونمایی از دانشنامه سیره نبوی(ص) که در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء برگزار شد خاطرنشان کرد: در این ایام که عدهای امید به خدشه وارد کردن به نظام را داشتند وحدت و حضور مردم در راه پیمایی 22 بهمن و 9 دیماه دشمنان این کشور را ناکام گذاشت.
وی با اشاره به جلساتی که به مناسبت میلاد رسول اکرم(ص) برگزار میشود اظهار داشت: امیدواریم در این جلسات زمینه حضور با بصیرت مردم تقویت شود.
مدیر حوزه علمیه قم پیرامون دانشنامه سیره نبوی گفت: نوشتن سیره در هر جای جهان و به هر زبان کار ارزشمندی است اما تألیف این دانشنامه در حوزه علمیه قم و به زبان فارسی ارزش آن را برای ما بیشتر کرده است.
مقتدایی ادامه داد: قرآن، پیامبر اکرم(ص) را برای مسلمین الگو قرار داده است و من امیدوارم هر شخصی این دانشنامه را میخواند سعی کند به سیره این بزرگوار عمل کند.
وی با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: حضرت رسول(ص) میفرماید: شبیهترین مردم به من کسی است که خوش اخلاقتر است و خلق نیکو تنها این نیست که اگر کسی به شما خوبی کرد شما هم به او خوبی کنید.
مدیر حوزه علمیه ادامه داد: حضرت رسول(ص) در جنگ احد با این که پیشانی و دندانشان شکسته شد، وقتی به او گفتند کفار را نفرین کن فرمود: خدایا قوم من را هدایت کن چرا که اینها نمیدانند.
وی در پایان گفت: امیدوارم دانشنامه سیره نبوی تأثیر مثبتی در جهان و به ویژه طلاب علوم دینی داشته باشد.
قم ـ خبرگزاری مهر: مدیر حوزه علمیه قم گفت: حضرت امام خمینی(ره) با آن نگاه ویژه خود نام وحدت را بر این هفته قرار داد و این نامگذاری از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی روزسه شنبه در مراسم رونمایی از دانشنامه سیره نبوی(ص) که در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء برگزار شد خاطرنشان کرد: در این ایام که عدهای امید به خدشه وارد کردن به نظام را داشتند وحدت و حضور مردم در راه پیمایی 22 بهمن و 9 دیماه دشمنان این کشور را ناکام گذاشت.
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