به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی روزسه شنبه در مراسم رونمایی از دانشنامه سیره نبوی(ص) که در سالن اجتماعات مدرسه دارالشفاء برگزار شد خاطرنشان کرد: در این ایام که عده‌ای امید به خدشه وارد کردن به نظام را داشتند وحدت و حضور مردم در راه پیمایی 22 بهمن و 9 دی‌ماه دشمنان این کشور را ناکام گذاشت.



وی با اشاره به جلساتی که به مناسبت میلاد رسول اکرم(ص) برگزار می‌شود اظهار داشت: امیدواریم در این جلسات زمینه حضور با بصیرت مردم تقویت شود.



مدیر حوزه‌ علمیه قم پیرامون دانشنامه سیره نبوی گفت: نوشتن سیره در هر جای جهان و به هر زبان کار ارزشمندی است اما تألیف این دانشنامه در حوزه علمیه قم و به زبان فارسی ارزش آن را برای ما بیشتر کرده است.



مقتدایی ادامه داد: قرآن، پیامبر اکرم‌(ص) را برای مسلمین الگو قرار داده است و من امیدوارم هر شخصی این دانشنامه را می‌خواند سعی کند به سیره این بزرگوار عمل کند.



وی با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) گفت: حضرت رسول(ص) می‌فرماید: شبیه‌ترین مردم به من کسی است که خوش اخلاق‌تر است و خلق نیکو تنها این نیست که اگر کسی به شما خوبی کرد شما هم به او خوبی کنید.



مدیر حوزه‌ علمیه ادامه داد: حضرت رسول(ص) در جنگ احد با این که پیشانی و دندانشان شکسته شد، وقتی به او گفتند کفار را نفرین کن فرمود: خدایا قوم من را هدایت کن چرا که اینها نمی‌دانند.



وی در پایان گفت: امیدوارم دانشنامه سیره نبوی تأثیر مثبتی در جهان و به ویژه طلاب علوم دینی داشته باشد.

