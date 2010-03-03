بهسازی و آسفالت 86 کیلومتر از راه های روستایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رحیمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ایمنی استان در ساری افزود: برای اجرای این طرح ها که ایام دهه فجر به بهره برداری رسیده ، 60 میلیارد و 330 میلیون ریال هزنیه شده است.

وی اظهار داشت: این طرح ها در روستاهای لیسه افراسی ، گری محله ، گنج کلا ،میستان، دوجمان، پیچیده، لارما، نقیبده، کوات و پشرت اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: بهسازی و آسفالت محورهای روستایی، گردشی ، راه آنتنی محمدآباد، ورند، چمازتپه، ورکلا ، مومج خیل ، گرزین خیل ، کمانگر، کلاردره ، راه ارطه، افراتخت، کفشکر کلا، بورخیل ، راه اوارد، رمدان و راه ریگ چشمه و نیالا ( قطعه دوم ) از دیگر طرح ها است.

رحیمی بیان داشت: با افتتاح و بهره برداری از پروژه های راه روستایی بیش از چهار هزار و ۹۸۶ خانوار از نعمت یک راه ایمن و مناسب برخوردار می شوند.

مدیرکل راه و ترابری مازندران بیان داشت: پروژه های حذف نقاط پرحادثه در استان و ایجاد روشنایی محورها از جمله پروژه های افتتاحی حوزه راهداری است.

وی یادآورشد: برای اجرای این طرحها 43 میلیارد و 119 میلیون ریال هزینه شد و 22 طرح در این زمینه اجرا می شود.

مازندران حدود 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد

