یاسر خاسب از کارگردانان جوان اما حرفه‌ای تئاتر کشور درباره برگزاری جشنواره تئاتر تجربی به خبرنگار مهر گفت: به نظر من کیفیت جشنواره تئاتر تجربه بعد از یازده‌ دوره در حد استانداردهای برگزاری یک رویداد فرهنگی نیست زیرا دانشجویان انگیزه کافی برای ارائه آثار متفاوت و با کیفیت را ندارند.

وی ادامه داد: مسئولان برگزاری این رویداد فرهنگی نیز ازکمبود حمایت مالی ناراضی‌هستند. دانشجویان به ‌دلیل اینکه بودجه وامکاناتی دراختیارشان قرار داده نمی‌شود انگیزه کافی برای خلق نمایش‌هایی که در حد واندازه آنها باشد از خود نشان نمی‌دهند.

خاسب افزود: جشنواره تئاتر دانشگاهی وجشنواره تئاتر تجربه می‌توانند مکمل و زیر‌مجموعه جشنواره‌های بزرگتر وحرفه‌ای تر مثل جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر باشند . البته با اختصاص امکانات وجدی‌‌ گرفته شدن این جشنواره‌ها از سوی مسئولان مرکز هنرهای نمایشی .

وی تاکید کرد: دانشجویانی که در این جشنواره شرکت می‌کنند نیز نباید هر اثری را به‌عنوان تئاتر تجربه به نمایش بگذارند زیرا همه خوب می‌دانیم که تئاتر تجربی با تئاتر تجربه تفاوت‌های اساسی دارد وهر تجربه‌ای را در هر نمایش نمی‌توان تئاتر تجربی نامید. البته جسارت دانشجویان در پرداختن به موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار دارد قابل ستایش وتقدیر است.

این کارگردان جوان گفت: در برگزاری این جشنواره جای خالی کارگاه‌های آموزشی تئاترحس می‌شود. اگر جوانان برای اجرای آثار خود وقت وانرژی بیشتری صرف کنند شاهد بروز خلاقیت وارائه نمایش‌های جذابی از سوی آنها خواهیم بود. برای انجام کارهای تجربی باید پروسه طولانی مدتی را طی کرد وسال‌ها به کسب تجربه وآزمایش پرداخت.

کارگردان "هدیه مرموز"ادامه داد: این مسئله درست است که جشنواره تئاتر تجربه اختصاص به دانشجویان تئاتر دارد ومخاطب آن نیز جوانان هستند اما باید تمهیداتی اندیشیده شود تا مخاطب عام ومردم عادی نیز به دیدن این آثار جذب شوند وجشنواره تجربه به تعاملی مناسب با مخاطب خاص،عام ودانشجویان تئاتر برسد.