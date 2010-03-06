مجتبی نوروزی درگفتگو با مهر با اشاره به برنامه کاهش باقی مانده سموم در فرآورده های دامی و آبزیان گفت: پایش باقی مانده سموم در سالجاری برای شیر صورت گرفته و بررسیها در حوزه گوشت درحال انجام است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر برنامه پایش مستمرباقی مانده ها درفرآورده های خام دامی طراحی شده و از سال آینده عملیاتی می شود، به نحوی که نمونه برداری ازسطح اماکن عرضه محصولاتی همچون گوشت، تخم مرغ، عسل و شیربه طور مستمرانجام و مورد آزمایش قرار می گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: پایش باقی مانده سموم برای میگو به طورکامل عملیاتی شده و صادرات این محصول به اتحادیه اروپا ادامه دارد و وضعیت باقی مانده ها برابر با استانداردهای بین المللی است.

وی اعلام کرد: در سالجاری به منظور اجرای برنامه ملی پایش باقیمانده سموم حدود 200 میلیارد تومان اعتبار استانی اختصاص یافته، این درحالی است که برای اجرای این برنامه ملی در سطح کشور به میزانی که نیاز باشد اعتبار تخصیص می یابد.

نوروزی خاطرنشان کرد: برای اجرای پایش باقیمانده ها در فرآورده های خام دامی ادوات و تجهیزات همچنین اعتبارات و نیروی انسانی لازم تامین شده است.

وی عنوان کرد: از سال آینده با نمونه برداری و انجام آزمایشات وضعیت برای سازمان دامپزشکی مشخص می شود و اگر در فرآورده ای باقی مانده بالاتر از حد مجاز باشد این نقص را مرتفع می کنیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اعلام کرد: برنامه پایش باقیمانده ها تدوین و برای اجرا از سال آینده به استانها ابلاغ می شود.

