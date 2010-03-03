کمک 700 میلیاردی خیرین مدرسه ساز کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، خدیجه نیزاری ظهر چهارشنبه در همایش یکروزه بانوان خیر مدرسه ساز کشور در ساری افزود: ستاد پشتیبانی خیران مدرسه ساز در سطح کشور گسترده است و در استانها نیز فعالیتهای گسترده دارد.

وی افزود: هر استانی بنا بر نیازها اعضایی دارد و این ستاد در شهرستان ها نیز شکل گرفته و همگام با مجامع خیران ، آموزش و پرورش و سازمان نوسازی همکاری می کنند.

نیزاری اظهار داشت: در کل کشور بیش از سه هزار و 200 خیر مدرسه ساز وجود دارد که حداقل یک مدرسه ساخته اند و برخی نیز تا 30 پروژه را در کارنامه خود دارند.

وی با بیان اینکه بالغ بر 12 هزار نفر همیاران مدرسه ساز وجود دارند، گفت: این افراد در کارهای جانبی مدرسه سازی فعالیت های گسترده دارند.

رئیس ستاد پشتیبانی بانوان خیر مدرسه ساز کشور افزود: مجمع کمکهای جانبی هنوز شکل سازمان یافته ای به خود نگرفته و به زودی این انسجام باید صورت گیرد.

وی گفت: به دلیل اهمیتی که دانش آموزان و کودکان و علم دارد ، مجمع خیران مدرسه ساز در کشور رشد و نمود بیشتری یافته است .

نیزاری در خصوص مجمع بانوان خیر اظهار داشت: اگر در خانواده یک بانوی خیر وجود داشته باشد ، همسر و فرزندان او نیز تشویق به این کار خواهند شد .

استاندار مازندران در این همایش گفت: در جامعه ای زندگی می کنیم که چنین زنان راست قامت و فداکاری وجود دارند که برخی از راه احداث زمین و برخی با ساختن آن اقدام به مدرسه سازی می کنند.

سید علی اکبر طاهایی با بیان اینکه اگر مردان نیکوکار توفیق این کار را دارند از اراده ی همسران آنها سرچشمه گرفته اظهار داشت : در عرصه انقلاب نیز زنان نقش بیشتری داشتند و امروز نیز در توسعه فضاهای آموزشی به این امر همت می گمارند.

طاهایی با اشاره به اینکه امروز مازندران در معرفی مدیران شایسته سطح ملی در کشور می درخشد خاطرنشان ساخت: باید بتوانیم در عرصه علم نیز ایفای نقش کنیم.

استاندار مازندران یادآور شد: امروز حتی چپاولگران نیز از رهگذر علم دست به غارت می زنند و چنانچه بخواهیم در مقابل استکبار ایستادگی کنیم باید از دالان علم وارد شویم.