آمریکا به غیر ممکن بودن اجماع علیه ایران اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جیمز کانینگهام" سفیر آمریکا در سرزمینهای اشغالی در گفتگو با روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت همچنین به صهیونیستها اطمینان داد که مواضع واشنگتن در برابر ایران تغییر نکرده است.

وی گزارشهای مربوط به این تغییر را بر اساس تحلیلهای اشتباه دانسته و ضمن رد آن تاکید کرد که واشنگتن همچنان بدنبال ایجاد اجماع در بین اعضای شورای امنیت جهت اعمال تحریم بیشتر ایران است.

کانینگهام در ادامه سخنان خود بر لزوم اعمال تحریمهای موثر برای جلوگیری از ادامه فعالیت هسته ای ایران تاکید کرد. وی در عین حال چنین اقدامی را مستلزم دستیابی به یک اجماع بین المللی دانست که ممکن است مدتی به طول انجامد.

در همین رابطه "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا نیز به تازگی ضمن عقب نشینی از مواضع پیشین خود از احتمال به طول انجامیدن ایجاد اجماع در بین کشورهای غربی برای تحریم ایران خبر داده است.

به گفته سفیر آمریکا در تل آویو اگر چه مواضع شماری از اعضای شورای امنیت در مورد ایران تغییر کرده اما واشنگتن همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و متعقد به اعمال تحریمهای بیشتر علیه تهران است.

گفتنی است جان کری که در سرزمین های اشغالی به سر می برد پس از دیدار با "بنیامین نتانیاهو" گفت: آمریکا و اسرائیل تماس خود را شدت بخشیده اند تا در باره گزینه های در دسترس برای توقف پیشرفت برنامه هسته ای ایران در موضعی واحد قرار گیرند.