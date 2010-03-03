مرکز ارزیابی مهارت فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد روز چهارشنبه در مراسم بهره برداری مرکز سنجش و ارزیابی مهارت و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره یک زاهدان، با بیان اینکه به همت دولت امکانات مورد نیاز توسعه استان مهیا شده، اظهار داشت: پروژه های بزرگی همچون نیروگاه بزرگ چابهار، سد، کارخانه سیمان زابل و تصفیه خانه آماده بهره برداری است .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: از آنجایی که مشکل سیستان و بلوچستان اشتغال است، دولت نیز طی پنج سال اخیر با اجرای طرحهای تولیدی و اختصاصی بیش از شش هزار میلیارد ریال برای طرحهای اقتصادی کوچک بازده و نیز توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای گامهای بلندی برداشته است .

وی با بسیار مهم دانستن نقش دانشگاها و مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای یادگیری جوانان در زمینه کاریابی و کارآفرینی تصریح کرد: باید جوانان و فارغ التحصیلان علم را با عمل و کار حرفه ای تلفبق کنند تا علاوه بر تأمین نیازهای جامعه و بازار، اشتغال خود را نیز فراهم آورند .

آزاد با اشاره به مزیت های منحصر بفرد دریایی، اقلیمی، معدنی و جغرافیایی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: چناچه مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و نهادهای ذیربط با برنامه ریزی صحیح برای آشنایی جوانان برای استفاده از این مزیت ها اقدام کنند، این استان مشکل بیکاری نخواهد داشت .

استاندار سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: از آنجاییکه اشتغال برای دولت در اولویت نخست قرار دارد، شورای عالی اشتغال هفته ای یکبار در تهران تشکیل می شود .